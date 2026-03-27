Otvoren konkurs za prijem 16 lekara u službu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

27. mart 2026. godine

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Univerzitet odbrane uputio poziv svim zainteresovanim diplomiranim doktorima medicine da se do 8. aprila prijave za upis u Evidenciju lica zainteresovanih za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, radi prijema u radni odnos na određeno vreme i završetka specijalizacije.

U radni odnos na određeno vreme biće primljeno 16 kandidata radi specijalizacije u oblastima anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, interne medicine, opšte hirurgije, kao i plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, oftalmologije, urologije i opšte medicine.

Kandidati, pored opštih, treba da ispunjavaju i posebne uslove koji obuhvataju položen stručni ispit, prosečnu ocenu na integrisanim studijama najmanje 8,00, važeću licencu lekarske komore, kao i znanje stranog jezika u skladu sa formacijskim mestom.

Zainteresovani kandidati popunjavaju Upitnik i dostavljaju ga lično u Upravu za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane u Nemanjinoj 15 u Beogradu ili elektronskim putem na adresu kadrovi@mod.gov.rs.

Prijem u radni odnos vrši se u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije i Uredbom o načinu i postupku prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije, bez raspisivanja javnog konkursa.

Kandidati se biraju iz Evidencije lica zainteresovanih za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa potrebama službe i planom popune.

Kandidatima iz Evidencije, koji budu izabrani za prijem u službu na određeno vreme – do završetka specijalizacije, prava i obaveze biće uređeni ugovorom o usavršavanju radi sticanja stručnog naziva specijaliste.

Detaljne informacije o uslovima i načinu prijavljivanja na Javni poziv za upis u Evidenciju lica zainteresovanih za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije dostupne su ovde.

Izvor: www.srbija.gov.rs

