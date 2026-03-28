  • subota, 28. mart 2026.
Obeležavanje Svetskog dana autizma
Društvo | Srem bez predrasuda | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Povodom Svetskog dana autizma, u sredu, 2. aprila, na Trgu Ćire Milekića biće organizovan bazar posvećen podizanju svesti, razumevanju i pružanju podrške osobama iz spektra autizma, u organizaciji Udruženje građana Moj svet. Program će trajati od 10 do 17 časova.

Tokom celog dana posetioce očekuje raznovrstan sadržaj uz dečiju muziku, koja će doprineti atmosferi ispunjenoj druženjem, igrom i osmesima. U 14 časova planirano je oslikavanje lica za najmlađe, dok će od 15 časova decu zabavljati animatori. Kao simbol podrške osobama sa autizmom, u 16 časova biće organizovano puštanje plavih balona.

Poseban deo programa čini konkurs „Ruka prijateljstva“, namenjen deci, koja će imati priliku da kroz crtež prikažu svoje viđenje prijateljstva. Sav potreban materijal biće obezbeđen na licu mesta, a na kraju dana biće izabran i pobednički rad.

Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže ovom događaju i zajedno doprinesu širenju ljubavi, razumevanja i prihvatanja, uz poruku da autizam nije prepreka, već drugačiji način doživljavanja sveta.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt