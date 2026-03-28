Obeležavanje Svetskog dana autizma

Povodom Svetskog dana autizma, u sredu, 2. aprila, na Trgu Ćire Milekića biće organizovan bazar posvećen podizanju svesti, razumevanju i pružanju podrške osobama iz spektra autizma, u organizaciji Udruženje građana Moj svet. Program će trajati od 10 do 17 časova.

Tokom celog dana posetioce očekuje raznovrstan sadržaj uz dečiju muziku, koja će doprineti atmosferi ispunjenoj druženjem, igrom i osmesima. U 14 časova planirano je oslikavanje lica za najmlađe, dok će od 15 časova decu zabavljati animatori. Kao simbol podrške osobama sa autizmom, u 16 časova biće organizovano puštanje plavih balona.

Poseban deo programa čini konkurs „Ruka prijateljstva“, namenjen deci, koja će imati priliku da kroz crtež prikažu svoje viđenje prijateljstva. Sav potreban materijal biće obezbeđen na licu mesta, a na kraju dana biće izabran i pobednički rad.

Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže ovom događaju i zajedno doprinesu širenju ljubavi, razumevanja i prihvatanja, uz poruku da autizam nije prepreka, već drugačiji način doživljavanja sveta.

