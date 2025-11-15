  • subota, 15. novembar 2025.
Kamerom po Sremu: Kultura na ležimirski način
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Kamerom po Sremu: Kultura na ležimirski način

15. novembar 2025. godine

Veče kulture, održano u petak, 7. novembra u Lovačkom domu u Ležimiru, i ovaj put okupilo je brojne poštovaoce zavičajne kulture i tradicije. U organizaciji Udruženja žena „Spomenak“, publici su se predstavili pesnici i aforističari iz različitih krajeva Srema. I ovaj put, bilo je mesta i za likovnu umetnost, te su prisutni mogli da uživaju i u mini-izložbi slika autorke Ljilje Ćirić iz Bešenova.

Ovom događaju, prisustvovale su i predstavnice prijateljskih udruženja žena – „Jana“ iz Banoštora i „Desanka Maksimović“ iz Šašinaca, a u kulturno-umetničkom programu nastupili su i mladi folkloraši Kulturnog centra iz Martinaca.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Devedesetšestogodišnji Mile PašIć i danas za volanom
categories_image
Milion dinara za Park heroja
categories_image
U toku iduće godine obavezan prelazak na naplatu po potrošnji
categories_image
130 godina mitrovačke Kaznione
categories_image
Uskoro izgradnja novog vrtića
categories_image
Nastava mađarskog jezika za svu decu
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Šid

“Miholjski susreti sela” u Višnj...

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Novа medicinskа opremа zа bolnicu

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Pećinci

U toku prijave za Dečiji muzički...

categories_image

Društvo | Zabava | Vesti | Stara Pazova

Nova manifestacija u Sremu ̵...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt