Kamerom po Sremu: Kultura na ležimirski način

Veče kulture, održano u petak, 7. novembra u Lovačkom domu u Ležimiru, i ovaj put okupilo je brojne poštovaoce zavičajne kulture i tradicije. U organizaciji Udruženja žena „Spomenak“, publici su se predstavili pesnici i aforističari iz različitih krajeva Srema. I ovaj put, bilo je mesta i za likovnu umetnost, te su prisutni mogli da uživaju i u mini-izložbi slika autorke Ljilje Ćirić iz Bešenova.

Ovom događaju, prisustvovale su i predstavnice prijateljskih udruženja žena – „Jana“ iz Banoštora i „Desanka Maksimović“ iz Šašinaca, a u kulturno-umetničkom programu nastupili su i mladi folkloraši Kulturnog centra iz Martinaca.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.