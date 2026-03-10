  • utorak, 10. mart 2026.
Neophodno zatvaranje zimskih brazdi
Poljoprivreda
0 Komentara

Neophodno zatvaranje zimskih brazdi

10. mart 2026. godine

Ozimi usevi na teritoriji iriške opštine su u odličnom stanju, napominju u ovoj Opštini. I ječam i pšenica za sada su u dobroj kondiciji u fazi bokorenja, kaže Fedor Pušić, iz Kabineta predsednika opštine Irig zadužen za poljoprivredu.

Tokom jesenje setve posejano je oko 2000 hektara pšenice i oko 600 hektara ječma, što je prosek za irišku opštinu.

-Ranije posejana pšenica se već izbokorila. Sadašnja temperatura će izazvati pokretanje bioloških procesa. Neki proizvođači su već završili prihranu, a neki krajnji rok je bio kraj februara kada je azotno đubrenje u pitanju, s obzirom na to da se azot u zemljištu rastvara duže u odnosu na druge mineralne materije – rekao je Pušić.

Završeno je zimsko oranje za prolećnu setvu kukuruza, soje i suncokreta. Mnogi poljoprivrednici će lepo vreme iskoristiti kako bi na vreme zatvorili zimske brazde.

-Ovogodišnji sneg nas je mnogo obradovao i doneo određenu količinu preko neophodne vlage. Sada je jako važno da se brazde zatvore kako bi se zadržala akumulirana vlaga. Visoke temperature mogu ubrzati proces isparavanja vlage i isušiti zemljište, tako da je ova mera sada neophodna – dodao je Pušić.

S.B.

