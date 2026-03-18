Mitrovčani u seriji poraza pred odlučujuće borbe
18. mart 2026. godine

U utakmici 21. kola, 1. Regionalne lige grupa Sever, Srem je na svom parketu poražen od Akademika iz Srbobrana rezultatom 76:81.

Tokom celog meča ekipe su bile ujednačene i smenjivale se u vođstvu. Izabranici trenera Ivića loše su odigrali poslednjih nekoliko minuta što ih je koštalo pobede. Domaći igrači zabeležili su četvrti uzastopni poraz i nalaze se u veoma lošoj formi pred završne borbe, a utakmica protiv Akademika je još jedna koju su izgubili sa nekoliko poena razlike.

Ostaje velika žal što košarkaši Srema nisu uspeli da iskoriste sjajnu atmosferu i podršku sa tribina koja je nosila domaći tim tokom čitavog meča i bila šesti igrač.

KK Srem je nastupao u sastavu Miković, Negovanović, Bubanja, Nedimović, Kasabašić, Dostanić, Marić, Jocić, Čarkić, Petrović, Marković, Šaulić.

U sledećem kolu Srem gostuje ekipi Jadrana u Golubincima.

Foto: Košarkaški klub Srem/Facebook

