  • ponedeljak, 9. mart 2026.
Lepe vesti iz porodilišta: Rođene 23 bebe
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Lepe vesti iz porodilišta: Rođene 23 bebe

9. mart 2026. godine

Tokom proteklog vikenda u porodilištu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, rođene su 23 bebe. Na svet je doneto 15 devojčica i 8 dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

