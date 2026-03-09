Lepe vesti iz porodilišta: Rođene 23 bebe

Tokom proteklog vikenda u porodilištu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, rođene su 23 bebe. Na svet je doneto 15 devojčica i 8 dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

