Konkurs za prijem 195 zdravstvenih radnika u vojnomedicinske ustanove

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije raspisalo je konkurs za prijem 195 zdravstvenih radnika – lekara, medicinskih sestara i tehničara i bolničkog osoblja u Vojnomedicinsku akademiju, Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd i vojne bolnice Novi Sad i Niš.

Svi koji žele da svojim znanjem i humanošću daju doprinos jačanju vojnozdravstvenog sistema mogu se prijaviti na konkurs do 31. marta i postati deo tima koji služi otadžbini kroz brigu o zdravlju pripadnika Vojske Srbije i svih građana.

Pravo da konkurišu imaju punoletni državljani Republike Srbije koji su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje se prijavljuju.

Izborni postupak sprovodi se samo među kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa. U procesu selekcije vrednovaće se prosek ocena sa nivoa obrazovanja predviđenog za radno mesto, obaviće se psihološka procena, razgovor sa kandidatima, medicinsko-zdravstvena i bezbednosna provera.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose posebnu prijavu za svako mesto. Probni rad je obavezan za kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu i traje šest meseci.

Ministarstvo pruža priliku medicinskim stručnjacima koji su spremni da svoje profesionalne i ljudske vrednosti ugrade u sistem koji počiva na disciplini, znanju i posvećenosti, da postanu deo tima koji čuva najvrednije – život i zdravlje ljudi.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno radnim danima od 8 do 14 časova ili preporučenom poštom na adresu: Uprava za vojno zdravstvo, Crnotravska broj 17, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs – za radno mesto pod rednim brojemˮ.

Detaljne informacije o uslovima i načinu prijavljivanja dostupne su ovde.

Autor: Ministarstvo odbrane

