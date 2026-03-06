  • petak, 6. mart 2026.
Jedna osoba povređena u saobraćaju
Servis
0 Komentara

Jedna osoba povređena u saobraćaju

6. mart 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije i Sremske Mitrovice, registrovane su dve saobraćajne nezgode.

Jedna osoba je povređena.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

