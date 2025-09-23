Najava isključenja struje za sredu, 24. septembar

Za sreda, 24. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 14:00 časova:
Banijska
Svetog Nikole
Vidovdanska
Ravnogorska
Vladike Frušića
Kordunska
Radoja Domanovića
Ozrenska od broja 45 do 87, od 52 do 72 i b.b.
Marka Kraljevića od broja 43 do 67, od 32 do 46 i b.b.
J. Raškovića broj 1
Kralja Tvrtka prvog b.b.
Radio bazna stanica “NS 2045 SM” – ul. Marka Kraljevića b.b.
SiM market – ul. Marka Kraljevića b.b.
Zemljoradnička zadruga “Mitrokop” – Radinački put b.b.
“Piramida” d.o.o. – Radinački put b.b.
Salaš Hodoba – Radinački put b.b.
Radinački put od broja 147 do 185, od 74 do 160 i b.b.
Beogradska broj 2
Teodora Bekića od broja 58 do 62 i b.b.
Limarsko bravarska radnja “Novotni” – ul. T. Bekića
“Alcom Recycling” – ul. T. Bekića