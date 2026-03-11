Izrada kanalizacionih priključaka u Laćarku prema planu

U prvoj fazi izgradnje kanalizacione mreže u Laćarku, završeni su radovi u Fruškogorskoj, Dositejevoj i Partizanskoj ulici. Nakon zimske pauze posao je nastavljen pre nešto više od mesec dana. U Niskoj, Školskoj i Ulici Vojina Štrbačkog završeno je 70 odsto planiranog posla. Jedan deo ovih aktivnosti se izvodi i u drugim ulicama gde već postoji kanalizaciona mreža.

Kada je reč o priključcima koje izvodi JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica dinamika radova zavisi od pripreme terena, iskopa, za koji su zaduženi vlasnici objekata.

-U toku je realizacija ostatka posla u prvoj fazi koja bi trebalo da bude završena do kraja maja meseca. Podizvođači su na terenu i ne očekujem da bude većih problema prilikom ostvarenja zacrtanog plana. Naš deo posla je izrada priključaka i povezivanje na kanalizacionu mrežu. Tokom zimskog perioda i nemogućnosti iskopa za priključenje, radovi su bili na kratko prekinuti. Trenutno imamo 347 zahteva, a 105 domaćinstava je već priključeno na kanalizacionu mrežu. Zainteresovani meštani Laćarka dolaze, sklapaju ugovore i u dogovoru sa našim radnicima na terenu, pripremaju neophodne uslove za izvođenje priključka – rekao je Dragan Despotović, v.d.direktora, JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica i dodao da Laćarci o svemu mogu da se informišu u kancelariji JKP „Vodovod“ u Mesnoj zajednici Laćarak koja radi dva puta nedeljno, gde se mogu podneti i zahtevi, zatim u Direkciji JKP „Vodovod“ – u Projektnom birou, na adresi Stari šor 114 u Sremskoj Mitrovici, kao i putem Korisničkog servisa.

Reč je o trenutno najvažnijem infrastrukturnom projektu u Gradu Sremska Mitrovica, koji se finansira sa gradskog i republičkog nivoa vlasti. Komunalno opremanje svakog sela je od izuzetnog značaja, a posebno za Laćarak koji ima blizu 10 hiljada stanovnika i koji se ubrzano razvija. Dostupnost usluge odvođenja otpadnih voda svim meštanima Laćarka je osnovni preduslov za adekvatnu zaštitu životne sredine i unapređenje kvaliteta života.

Kako je naglasio v.d.direktora Despotović, gradonačelnik Branislav Nedimović sa svojim stručnim timom je dobro procenio i doneo pravu odluku da ceo Laćarak bude pokriven kanalizacionom mrežom do kraja ove i početkom sledeće godine. Gradonačelnik Sremske Mitrovice je takođe inicirao da se omoguće olakšice prilikom plaćanja, ali i prilikom objedinjavanja procedure.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.