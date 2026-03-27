IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Tri svetla

Autor: Kler Kigan

„Tri svetla“ je dirljiva novela koja je prvobitno bila objavljena u časopisu Njujorker, da bi ubrzo dobila prestižnu nagradu „Dejvi Birns“ i uvrštena u najbolje američke kratke priče 2011. godine.

Smeštena u ruralnu Irsku osamdesetih godina prošlog veka, radnja prati devojčicu koju roditelji, pritisnuti nemaštinom, šalju kod daljih rođaka na farmu.

Autorka maestralno dočarava prelepu prirodu Irske – čitalac gotovo može da oseti miris vlažne zemlje, zvuk koraka po šljunku i ukus svežeg mleka. Devojčica polako „procvetava“ u novom okruženju, ali istovremeno otkriva da i ovaj idilični dom krije svoje bolne tajne i prećutane tuge.

Ovo je priča o detinjstvu, pripadnosti i toplini koju pronalazimo tamo gde je najmanje očekujemo.

„Ne moraš ništa da kažeš“, kaže on. „Zapamti da to nikad ne moraš da uradiš. Mnogi su ljudi štošta izgubili samo zato što su propustili idealnu priliku da ništa ne kažu.“ ( citat iz knjige)

Aleksandra Topić, bibliotekarka

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.