Humanitarna akcija predškolaca: Mali bazar rukotvorina

U četvrtak, pijačni dan u Staroj Pazovi, na Trgu dr Zorana Đinđića pažnju mnogobrojnih prolaznika privlačila je velika grupa predškolaca okupljena oko štanda sa rukotvorinama i limunadom. Bilo je tu oslikanih tegli, papirnih ukrasa, čestitki, nakita, mnogo šarenih traka i drugih dekorativnih predmeta.

U organizaciji vašara i izradi prodajnih artikala učestvovali su gotovo svi mališani iz najstarijih grupa Predškolske ustanove “Poletarac“ u Staroj Pazovi. Naravno, uz veliku pomoć roditelja i vaspitačica. Smisao akcije je pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Na štandu, na Trgu, u prodaji bila je jedna pripremna predškolska grupa i deca iz dve grupe na celodnevnom boravku.

-Okupili smo se da bismo organizovali naš mali humanitarni bazar. Zajedno sa decom i roditeljima napravili smo rukotvorine a naše kuvarice su nam napravile limunadu – rekla je Slađana Kljajić Jelić, vaspitačica i rukovodilac u centralnom objektu „Sunce“.

Lepoj atmosferi solidarnosti doprinele su i spontane igre okupljenih mališana.

-Deca su se izuzetno radovala ovom događaju, već svesna da je lepo nekome pomoći. Drago nam je da je odziv i roditelja i sugrađana ovako dobar – dodala je vaspitačica.

B. Topalović

