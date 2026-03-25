BORIS MILJKOVIĆ U RUMI: Boretove knjige za pomoć Mihajlu

Boris Miljković, dugogodišnji prijatelj i saradnik Sremskih novina, Starobanovčanin, humanitarac, suprug, otac i nadasve čovek, predstaviće svoje književno stvaralaštvo u Rumi. Promocija njegovih knjiga „Duša Srema“, „Dete Srema“ i „Dečak sa Dunava“ biće održana u četvrtak, 26. marta, sa početkom u 18 časova u Gradskoj biblioteci „Atanasije Stojković“.

Boris je javnosti postao poznat pre nekoliko godina, kada su u javnost dospele humanitarne akcije, pre svega usmerene na pomoć oboleloj deci, koje je pokretao, a njegov talenat za pisanje ubrzo je našao put do „Sremskih novina“, gde je Bore iz Banovaca osvojio srca čitalaca.

Sebe ne deklariše kao pisca, već kao „običnog čoveka“. Ali, ako postavimo pitanje koliko je svaki običan čovek ili pisac učinio dobrog za svet oko sebe, Borisa ne možemo deklarisati ni jednim – ni drugim. A činio je mnogo. Prihod od svake njegove objavljene knjige našao je put do obolelih i siromašnih, iako u nekim trenucima ni sam nije bio u povoljnoj ekonomskoj situaciji. Pokretač je nebrojenih humanitarnih akcija, a novac za sirotinju i obolele neretko je davao i iz sopstvenog, prilično plitkog džepa.

Zato, ukoliko želite da budete deo ove jedinstvene altruističke priče, posetite rumsku Gradsku biblioteku i kupite bar jednu Borisovu knjigu. Na taj način, ovaj put, pomoći ćete dvadesetogodišnjem Mihajlu Cvetkoviću da pobedi tumor i proživi mladost dostojnu dvadesetogodišnjaka.

