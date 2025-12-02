Pištolj pronađen u „mercedesu“

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su, prilikom kontrole putničkog automobila „mercedes“ kojim je upravljao S. M. (30), ispod sedišta suvozača, pronašli torbicu u kojoj se nalazio pištolj sa dva pripadajuća okvira i četrnaest metaka.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, nakon veštačenja, protiv osumnjičenog vozača biće podneta krivična prijava, Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

