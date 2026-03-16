Bazar zdravlja u Moroviću
Bazar zdravlja u Moroviću

16. mart 2026. godine

U Moroviću je održan Bazar zdravlja u organizaciji Doma zdravlja, u saradnji sa Crvenim krstom i Društvom za borbu protiv šećerne bolesti. Građani su imali priliku da obave preventivne zdravstvene kontrole, koje su obuhvatale merenje nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska i nivoa kiseonika u krvi.

Cilj ove aktivnosti je podizanje svesti o značaju prevencije i očuvanja zdravlja, kao i pravovremeno otkrivanje faktora rizika za nastanak hroničnih bolesti.

Tokom dana obavljene su i kućne posete kod slabo pokretnih građana, kako bi i oni imali priliku da dobiju osnovne preventivne preglede i zdravstvene savete.

Najnovije vesti

Promocija knjige za decu „Jole(ni)je čarobnjak
Protekle nedelje rođeno 19 beba u Sremskoj Mitrovici
Još jedan uspešan evropski projekat Brankove škole iz Rume
Analiza tržišta rada: Potrebne digitalne veštine
Priča iz drugačijeg ugla: Žene bez naslovnih strana
Tradicionalna moba u Rivici
Povezane Vesti
Društvo | Vesti | Ruma

Nagrađeni najbolji đaci rumske o...

Društvo | Vesti | Pećinci

Sačuvati od zaborava starinska j...

Društvo | Vesti | Šid

Akcija DDK u Šidu

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica

Sutra zaseda mitrovački parlament

