Bazar zdravlja u Moroviću

U Moroviću je održan Bazar zdravlja u organizaciji Doma zdravlja, u saradnji sa Crvenim krstom i Društvom za borbu protiv šećerne bolesti. Građani su imali priliku da obave preventivne zdravstvene kontrole, koje su obuhvatale merenje nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska i nivoa kiseonika u krvi.

Cilj ove aktivnosti je podizanje svesti o značaju prevencije i očuvanja zdravlja, kao i pravovremeno otkrivanje faktora rizika za nastanak hroničnih bolesti.

Tokom dana obavljene su i kućne posete kod slabo pokretnih građana, kako bi i oni imali priliku da dobiju osnovne preventivne preglede i zdravstvene savete.

