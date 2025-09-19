  • petak, 19. septembar 2025.
Održana promocija poetskog stvaralaštva Kristine Zukić
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
Održana promocija poetskog stvaralaštva Kristine Zukić

19. septembar 2025. godine

Promocija poetskog stvaralaštva bibliotekarke Kristine Zukić, održana je u sredu, 17. septembra u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici. Tom prilikom predstavljene su zbirke poezije Putevi emocija (2024) i Samo budi svoja(2025). Pored autorke, u promociji su učestvovali i Mirjana
Marković (KZSM), Vladislava Belanović Šević (ULUS), Hajrudin Durmanović (umetnički deo programa) i Jelena Šuljmanac Milošević (moderator).

Kristina Zukić bibliotekarka, novinarka i pisac, živi i radi u Sremskoj Mitrovici. Pored obavljanja bibliotečke delatnosti, veoma uspešno se bavi i novinarstvom pišući, duži niz godina, za lokalne portale i štampane medije. Pored aktuelnih tema, predmet njenog interesovanja su i neurolingvističko programiranje, koučing ali i hipnoterapija. Član je Udruženja novinara Srbije, i Književne zajednice Sremske Mitrovice. U prijatnom ambijentu Čitaonice, ispunjenom do poslednjeg mesta, mitrovačka publika je imala priliku da se upozna sa autentičnim stihovima autorke čije stvaralaštvo se ne uklapa u šablone stereotipa. Pesnikinja je zaljubljenik lepote, maštar i avanturista koji ne zaboravlja da su ljubav, vera i nada okosnica mudrih u svakom vremenu, pa i u ovom našem.

