U Beočinu i tokom vikenda moguće prijave nelegalnih objekata

Usled velikog interesovanja i potreba građana, Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije donela je odluku o produženju roka za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Svi građani kojima je potrebna pomoć prilikom podnošenja prijava za legalizaciju, mogu doći i tokom predstojećeg vikenda, 7. i 8. februara u Opštinsku upravu Beočin (Svetosavska 25) u periodu od 8 do 14 časova, kako bi brže i efikasnije izvršili svoje prijave. Prijave su moguće i elektronski, putem platforme svojnasvome.gov.rs, zatim preko naloga na portalu eUprava kao i na šalterima Pošte Srbije, do nedelje, 8. februara u ponoć.

