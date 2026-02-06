  • petak, 6. februar 2026.
Svetski dan borbe protiv raka – 4. februar 2026.
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Svetski dan borbe protiv raka – 4. februar 2026.

6. februar 2026. godine

Svetska zdravstvena organizacija, u saradnji sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka (UICC), svakog 4. februara tradicionalno obeležava Svetski dan borbe protiv raka, tim povodom Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica je u saradnji sa Domom zdravlja organizovao mini bazare zdravlja u mesnim zajednicama „Slobodan Bajić Paja“, “Sutjeska“ i “29. Novembar“, u okviru kojih su naši sugrađani imali priliku da provere svoje zdravstveno stanje, kao i da se posavetuju sa medicinskim radnicima.

U toku je druga godina trogodišnje kampanje (2025–2027) koja u sam centar pažnje stavlja osobe obolele od raka i njihova autentična iskustva u borbi protiv ove bolesti.

Rak predstavlja jedan od vodećih globalnih javnozdravstvenih izazova, sa rastućim opterećenjem i izraženim regionalnim nejednakostima u obolevanju i umiranju.

U 2022. godini u svetu je registrovano oko 20 miliona novih slučajeva raka i 9,7 miliona smrtnih ishoda. Procene ukazuju da tokom života jedna od pet osoba oboli od raka, dok jedan od devet muškaraca i jedna od dvanaest žena umru od neke maligne bolesti.

Rak pluća, dojke i debelog creva vodeće su lokalizacije i u obolevanju i u umiranju. Rak pluća predstavlja vodeći uzrok smrti od raka kod oba pola, dok rak grlića materice i dalje ostaje značajan javnozdravstveni problem u pojedinim regionima sveta.

U uslovima rastućeg globalnog opterećenja rakom, uključivanje iskustava osoba koje žive sa rakom u kreiranje programa predstavlja važan korak ka unapređenju kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sutra Sremska kobasicijada u Šidu
categories_image
IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!
categories_image
U Beočinu i tokom vikenda moguće prijave nelegalnih objekata
categories_image
Vodomeri sačuvani od niskih temperatura
categories_image
Policija zaplenila automatsku pušku, osumnjičenom određeno zadržavanje
categories_image
Počelo elektronsko podnošenje prijava za upis dece u vrtiće
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Jedna osoba povređena u saobraćaju

categories_image

Vesti | Crna hronika

Za 48 sata 45 požara

categories_image

Vesti | Šid

Predstava “Gimpel luda” u Šidu

categories_image

Društvo | Vesti

Menadžment u komunalnim preduzećima

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt