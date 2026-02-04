  • sreda, 4. februar 2026.
Poskupljuje hleb „Sava“
Društvo | Ekonomija
0 Komentara

Poskupljuje hleb „Sava“

4. februar 2026. godine

Od 7. februara najjeftiniji hleb u Srbiji, hleb „sava“, poskupeće za tri dinara. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede Nenad Vujović navodi da na cenu hleba najviše utiču energentni i cena rada.

Najveći pojedinačni trošak u vekni od 500 grama je brašno tipa 500, koje košta 21 dinar. So učestvuje sa svega 52 pare, svež kvasac košta nešto više od tri dinara, dok aditivi, koji se koriste u malim količinama, cenu povećavaju za još 58 para.

Drugi deo cene čine troškovi proizvodnje, poput struje i gasa, iznose oko 4,5 dinara, rad i doprinosi 12,5 dinara, prevoz 2,5 dinara, dok ostali troškovi proizvodnje i poslovanja iznose nešto više od 10 dinara.

Sve to dovodi do maksimalne proizvođačke cene od 55 dinara, na koju se dodaju PDV od 10 odsto i ograničena trgovačka marža od šest odsto, što daje konačnu cenu od 65 dinara.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede Nenad Vujović ističe da na cenu hleba najviše utiču cene energenata i rada.

„Kalkulacije su različite od različitih pogona, da li ima veći ili manji broj radnika, kakva je proizvodnja, da li ima prostora da se s ovim ostalim proizvodima pokriva određeni deo priče, tako da cena može varirati“, navodi Vujović.

Dodaje da veliki deo proizvođača sa ovom cenom može obezbediti da nema gubitak.

„Svako ograničenje u nekoj branši podrazumeva opterećenje za proizvođača. Međutim, to je mera koja se godinama unazad sprovodi i imaju prostora da jednom racionalnom proizvodnjom nadomeste deo koji definiše uredba“, kaže Vujović.

Kako kaže, poljoprivredna inspekcija ima zadatak da pored tržišnih inspektora proverava sve što je uredba propisala.

„Uredba je propisala da određenu vrstu hleba potrošači moraju da proizvedu u količini od 30 odsto. Kontrola se vrši u pekarama na osnovu radnih naloga, količina koje su proizvedene, otpremnica i proizvodnih lista“, objasnio je Vujović.

Dodaje da se potrošači češće odlučuju za kvalitetnije vrste hleba.

Izvor: RTS

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U Mitrovici produžen rok za prijavu nepokretnosti
categories_image
U Irigu produžen rok za prijavu nepokretnosti
categories_image
Rekonstrukcija Doma zdravlja u Rumi počinje 23.februara
categories_image
Akcije dobrovoljnog davanja krvi u februaru
categories_image
„Dečak sa Dunava“ pred Mitrovčanima
categories_image
Oprema i alati za četiri porodice
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Poljoprivreda

Počele prijave za subvencionisan...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Veliki Radinci: I parking prosto...

categories_image

Društvo | Ekonomija | Vesti

Više novca za kilovat struje

categories_image

Društvo | Sremska Mitrovica

Časni krst ponovo u Matejinim ru...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt