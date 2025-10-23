U petak Mini-tini fest u Karlovčiću

Dečji muzički festival „Mini-tini fest“, koji se ove godine održava 19. put pod sloganom „Deca će pobediti“, održaće se u petak, 24. oktobra, sa početkom u 18.00 časova, u sali Doma kulture u Karlovčiću.

Nakon tronedeljnih audicija u školama širom pećinačke opštine, koje bile održane tokom septembra i početkom oktobra, u finale festivala plasiralo se 18 mladih vokalnih talenata. U kategoriji „mini“ (1-5 razred) nastupiće: Nađa Bovan (Šimanovci), Natalija Davidović (Kupinovo), Maša Došenović (Šimanovci), Leonora Jovanović (Ašanja), Aleksandra Otašević (Ašanja) i Milica Otašević (Ašanja). U kategoriji „tini“ (6-8 razred) nastupiće: Janja Bovan (Šimanovci), Sofija Bogdanović (Šimanovci), Nikolina Budimčić (Kupinovo), Boško Dobrić (Šimanovci), Natalija Ilić (Ašanja), Nevena Jovanović (Kupinovo), Sara Kovačević (Deč), Natalija Palikuća (Pećinci), Milica Popović (Ašanja), Kalina Smiljanić (Šimanovci), Julija Tadić (Kupinovo) i Ana Šogorović (Pećinci).

Pedagozi i mentori koji su vredno radili sa takmičarima su učitelji Rada Kokić, Maja Mirković, Svetlana Tomašević i Snežana Pavlović, kao i nastavnici muzičke kulture: Ana Ljubojević, Bojana Radivojević, Dejan Zagorčić i Ivan Makević.

Specijalni gosti festivala su nagrađeni vokalni solisti sa prošlogodišnjeg izdanja koji će se predstaviti u revijalnom delu programa – Natalija Prijić iz Pećinaca izvešće pesmu „Hvalila se bubamara“, Lena Vlajković iz Obreža otpevaće pesmu „Haker moga srca“, dok će Saša Jovanović iz Kupinova izvesti pesmu „Glava mi u torbi“. Pored toga, najmlađi će moći da uživaju u popularnim dečjim pesmama i bogatom animatorskom programu.

Stručni žiri koji će raditi u sastavu: Miloš Matić, muzičar i kompozitor, Milda Kuzminac, profesorka klavira i Ognjen Malušić, glumac, dodeliće prvu, drugu, treću i posebnu nagradu za interpretaciju u oba uzrasta. Nagrada se sastoji od diplome, zlatne plakete i zlatne statue za pobednike, dok će Kulturni centar „Pećinci“ dodeliti posebnu nagradu pobedniku festivala.

