Počeo „Volonterski servis 022“

Kancelarija za mlade grada Sremska Mitrovica uputila je poziv mladima sa teritorije grada da se uključe u projekat „Volonterski servis 022“, čiji je cilj osnaživanje i razvoj lokalnih volonterskih servisa kroz edukaciju, umrežavanje i praktično angažovanje mladih.

Projekat je usmeren na jačanje građanskog aktivizma, solidarnosti i aktivnog učešća mladih u životu lokalne zajednice, a namenjen je mladima uzrasta od 15 do 30 godina – učenicima srednjih škola, studentima i mladim aktivistima, sa posebnim fokusom na one koji žive u sredinama sa ograničenim mogućnostima za društveni angažman.

Kako je istakla Biljana Matić, koordinatorka Kancelarije za mlade Sremska Mitrovica, projekat je već na samom početku izazvao veliko interesovanje među mladima.

–Projekat je počeo, u toku je promocija po školama, a sastoji od više faza i aktivnosti koje će biti realizovane tokom narednih meseci. U februaru su planirane obuke, prva u kojoj učestvuje 30 mladih održana je od 4. do 6. februara. Nakon toga je planirana obuka za drugu grupu, dok bi treće nedelje februara trebalo da bude održana poslednja obuka za 20 tim lidera, odnosno mladih koji pokažu najbolje rezultate tokom prethodnih obuka – rekla je Biljana Matić i dodala da je planirano da kroz projekat prođe 60 mladih, a da do sada ima 93 prijavljenih.

Prema njenim rečima, u martu je predviđena ekološka radna akcija, tokom koje će se čistiti jedan deo grada. Takođe, u planu je i poseta Nacionalnom parku Fruška gora, kao vid druženja i pešačke aktivnosti, nešto poput polumaratona, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Poseban segment projekta posvećen je povezivanju mladih sa istorijom i kulturom lokalne zajednice.

-Želimo da mladima podignemo svest o značaju istorijskih događaja, posebno kada je reč o Drugom svetskom ratu i onome što se dešavalo u našem gradu. To nisu događaji koji su toliko daleki, a važno je da mladi o tome znaju. U tom kontekstu, planirano je čitanje drame „Porodica Flajšman“, kao i posete muzeju, spomen-groblju i realizacija takozvane “rute mladih”. U aprilu biće organizovane studijske posete Kancelariji za mlade i Omladinskom centru u Bečeju i Somboru, kao i izlet u Tršić i poseta Loznici. Na samom kraju projekta biće organizovana završna konferencija, na kojoj će 60 mladih koji su prošli kroz projekat dobiti sertifikate. Tokom celog trajanja projekta snima se i film, koji će biti predstavljen kao kruna ovog projekta – istakla je Biljana Matić i dodala da će biti formirane dve grupe po 30 mladih.

Projekat „Volonterski servis 022“ realizuje Kancelarija za mlade grada Sremska Mitrovica, u partnerstvu sa Udruženjem mladih iz Sremske Mitrovice, a uz podršku Ministarstva turizma i omladine.

Završetak projekta planiran je za kraj aprila.

S. Mihajlović

