Pazovački Centar za kulturu u novom ruhu

Kada je počeo da kopni januarski sneg na zgradi u kojoj je smešten Centar za kulturu opštine Stara Pazova, na uglu ulica Zmaj Jovine i Svetosavske, počela je da se kruni fasada. Zdanje staro preko 100 godina, još uvek u nerešenom statusu kao mogući predmet restitucije, posle Drugog svetskog rata ima javnu namenu u celom prizemnom delu.

Vremešni Staropazovčani pamte da je polovinom prošlog veka, do osamdesetih godina, u prizemlju bila smeštena biblioteka. Poslednjih decenija tu je Centar za kulturu opštine Stara Pazova u okviru koga je i Galerija „Mira Brtka“.

Posledice oštre zime ubrzale su renoviranje fasade ovog objekta, koji će proleće dočekati u novom izdanju.

B.T.

