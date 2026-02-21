  • subota, 21. februar 2026.
Pazovački Centar za kulturu u novom ruhu
Društvo | Hronika | Stara Pazova | Vesti
0 Komentara

Pazovački Centar za kulturu u novom ruhu

21. februar 2026. godine

Kada je počeo da kopni januarski sneg na zgradi u kojoj je smešten Centar za kulturu opštine Stara Pazova, na uglu ulica Zmaj Jovine i Svetosavske, počela je da se kruni fasada. Zdanje staro preko 100 godina, još uvek u nerešenom statusu kao mogući predmet restitucije, posle Drugog svetskog rata ima javnu namenu u celom prizemnom delu.

Vremešni Staropazovčani pamte da je polovinom prošlog veka, do osamdesetih godina, u prizemlju bila smeštena biblioteka. Poslednjih decenija tu je Centar za kulturu opštine Stara Pazova u okviru koga je i Galerija „Mira Brtka“.

Posledice oštre zime ubrzale su renoviranje fasade ovog objekta, koji će proleće dočekati u novom izdanju.
B.T.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Očišćena deponija u Martincima
categories_image
Prijave za pakete solidarne pomoći
categories_image
Nova rasveta na izlasku iz Rume ka Inđiji
categories_image
Crkvenjak Milan Romanović oživljava stare predmete: Staro prođe, novo postade
categories_image
Kadrovska pitanja u centru pažnje
categories_image
POČINJE IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE ZA KASARNU: Komunalno opremanje i prodaja placeva
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava | Kultura | Vesti | Pećinci

Za vikend predstave za decu u Ši...

categories_image

Vesti | Inđija

Počela 12. sednica inđijske Skup...

categories_image

Vesti | Ruma

Portugalski profesori na nastavi...

categories_image

Društvo | Vesti | Beočin

BANOŠTOR: Postavljen novi mobili...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt