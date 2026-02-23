Od ponedeljka počinju sa radom ambulante u Ašanji i Deču

Kako je najavio pećinački Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk“, od ponedeljka, 23. februara, počinju sa radom ambulante u Ašanji i Deču.

Ambulanta u Ašanji će raditi ponedeljkom, sredom i petkom od 7.00 do 14.00 časova.

Ambulanta u Deču će raditi utorkom i četvrtkom od 7.00 do 14.00 časova.

