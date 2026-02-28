Кroz institucionalnu i finansijsku podršku na početku ove godine Ministarstvo privrede je nastavilo programe za očuvanje starih zanata. Poznati obućar u Staroj Pazovi, Vladimir Aleksandrovski, istrajava u svom zanatu već godinama.

-Imamo sertifikat, koji se dodeljuje za stare i umetničke zanate a kod nas se odnosi na ručnu izradu sremskih kožnih papuča. Sertifikat obnavljamo svakih deset godina, to smo radili 2015. i prošle 2025. godine. Procedura je ozbiljna, komisija nadležnog Ministarstva dolazi u radionicu i proverava da li zaista sve radim ručno, da li koristim isključivo kožu za izradu papuča i sve drugo, kako je prijavljeno – kaže Aleksandrovski.

Zanat je naučio od dede i drago mu je što nastavlja tradiciju.

-Poneke alatke za obradu kože su još dedine. Od dede sam naučio i da pravim kožne papuče. Ove papuče su se mnogo više nosile, dok tržište nisu preplavile razne varijante veštačkih materijala, ali i majstori našeg zanata i iskusni kupci znaju da kvalitetnu kožu ne može ništa da zameni.

Međutim, sada je nabavka kože za izradu obuće prilično komplikovana, u Srbiji ima svega nekoliko dobavljača – primećuje ovaj majstor.

Osim velikih, poznatih muških papuča, napravio je i male, kao suvenir.

Sertifikat za stare i umetničke zanate omogućava Aleksandrovskom da konkuriše za bespovratna sredstva iz republičkog budžeta u okviru Programa razvoja starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

-Sredstva, koja sam dobio na prošlogodišnjem konkursu, a uručena su nam ove godine, doživljavam kao prvo javno priznanje sa državnog nivoa – ističe poznati staropazovački obućar.

