Mitrovčani nadigrali Rumljane

Kadetska ekipa odbojkaškog kluba Srem Eaton pobedila je u odlučujućem meču grupe B za ulazak u završnicu prvenstva Vojvodine ekipu rumskog Slovena rezultatom 3:0.

Od samog početka je bilo jasno ko će biti pobednik u meču. Iskusniji mitrovački igrači koji su se iskalili u mečevima Druge lige Srbije, Maksimović, Petrović, Lazar Kovačić i Parmaković, uz podršku mlađih odbojkaša doneli su odlučujuću prednost. Bila je to i prilika treneru Jovanu Kovačiću da pruži šansu mlađim igračima koji su je u potpunosti iskoristili.

Plasmanom među osam najboljih ekipa u Vojvodini mladi mitrovački odbojkaši su još jednom potvrdili kvalitet rada sa mlađim kategorijama u Srem Eaton-u. Za plasman među četiri najbolje ekipe Mitrovčani će odmeriti snagu sa veoma teškim protivnikom, ekipom Borca iz Starčeva.

Srem Eaton – Sloven 3:0 (25:12, 25:4, 25:17)

Sportska hala Mitrovačke gimnazije; sudije Laketić i Bojanić, zapisničar Grujičić

Srem Eaton: Simić, Baštovanović, Parmaković, Maksimović, Kovačić, Đermanović, Petrović, Orlović, Tojić, Samardžić

Sloven: Momčilović, Petrović, Rankić, Anđelković, Bebić, Dukić

