  • ponedeljak, 16. februar 2026.
Kuljani srećniji u neizvesnom meču
Sport
0 Komentara

Kuljani srećniji u neizvesnom meču

16. februar 2026. godine

GoK Srem Eaton: Hajduk 2:3 (23:25, 25:21, 14:25, 25:23, 13:15) 100:109
Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 50, sudije Milošević Lazar (Šabac), Sokolović Tijana
(Ruma), zapisničar Grujić Lazar (Ruma); delegst Lončar Aleksandar (Novi Sad)

U veoma neizvesnoj i nervoznoj utakmici gosti iz Kule su bili srećniji i ostvarili pobedu u petom setu.
Doprinos neizvesnoj atmosferi dale sui sudije nekim nejasnim odlukama u samoj završnici meča.

Srem: Kovačić J, Kovačić Đ, Petković B, Radović, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović,
Milojković, Kovačić L, Petrović, Blagojević, Roljić, Kovačević

Hajduk (Kula): Radović, Loboda, Eraković, Popara, Paunović, Milosavlević, Kelović, Bajić, Popović,
Novković, Krajinović, Jerkov, Popović, trener Lazić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Šest medalja za AK „Sirmium“
categories_image
Jovan Popović predstavlja Srbiju na Svetskoj ligi mladih u Fujairahu
categories_image
Mitrovački Tribal dostojno predstavio Srbiju na Evropskom prvenstvu u MMA
categories_image
Mitrovčani nadigrali Rumljane
categories_image
Ekologija i sport ruku pod ruku
categories_image
Uspešan vikend za AK Srem: Četiri takmičenja, devet medalja
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Vesti | Sremska Mitrovica

Počele prijave za trku sa prepre...

categories_image

Sport | Vesti | Sremska Mitrovica

Završen 31 međunarodni „Va...

categories_image

Sport

„Sirmium“ uspešan do...

categories_image

Sport | Sremska Mitrovica

Šest medalja za karatistkinje Sr...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt