Kuljani srećniji u neizvesnom meču

GoK Srem Eaton: Hajduk 2:3 (23:25, 25:21, 14:25, 25:23, 13:15) 100:109

Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 50, sudije Milošević Lazar (Šabac), Sokolović Tijana

(Ruma), zapisničar Grujić Lazar (Ruma); delegst Lončar Aleksandar (Novi Sad)

U veoma neizvesnoj i nervoznoj utakmici gosti iz Kule su bili srećniji i ostvarili pobedu u petom setu.

Doprinos neizvesnoj atmosferi dale sui sudije nekim nejasnim odlukama u samoj završnici meča.

Srem: Kovačić J, Kovačić Đ, Petković B, Radović, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović,

Milojković, Kovačić L, Petrović, Blagojević, Roljić, Kovačević

Hajduk (Kula): Radović, Loboda, Eraković, Popara, Paunović, Milosavlević, Kelović, Bajić, Popović,

Novković, Krajinović, Jerkov, Popović, trener Lazić

