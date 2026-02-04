Crveni krst Sremska Mitrovica i “Super heroji”

Volonterke Crvenog krsta Sremska Mitrovica: Dunja Matić, Sara Stracenski i Sara Petrović, realizovale su zdravstveno-preventivne aktivnosti za decu u školici „Super heroji“ u Sremskoj Mitrovici.

Aktivnosti su bile usmerene na unapređenje znanja i navika iz oblasti lične higijene. Deci su, na njima prilagođen i interaktivan način, predstavljene teme higijene usne duplje i zuba, kao i značaj prevencije bolesti prljavih ruku. Cilj ovih aktivnosti bio je razvijanje svesti kod najmlađih o značaju redovne higijene i očuvanja zdravlja.

Crveni krst Sremska Mitrovica se zahvaljuje Verici Suvadžić Hadžić na pozivu, ukazanom poverenju i prijatnoj atmosferi tokom realizacije ovig aktivnosti.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.