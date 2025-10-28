  • utorak, 28. oktobar 2025.
Knjiga „U zvezdanoj smoli“ dr Slađane Milenković promovisana na Sajmu knjiga
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
Knjiga „U zvezdanoj smoli“ dr Slađane Milenković promovisana na Sajmu knjiga

28. oktobar 2025. godine

Zbirka priča „U zvezdanoj smoli“ prof. dr Slađane Milenković predstavljna je na ovogodišnjem Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Promocija je održana u sali „Vasko Popa“, a pored autorke o knjizi je govorila Gordana Jež Lazić, književnica iz Beograda.

Zbirku je objavila Izdavačka kuća Svet knjige iz Beograda. Reč je o žanrovski i tematski razuđenom delu, koje povezuje naizgled udaljene svetove u jedinstvenu celinu. Kroz pažljivo strukturisane cikluse, autorka vodi čitaoca od mitskih i istorijskih okvira, preko urbanih i savremenih pejzaža, pa sve do intimnih i realističnih priča s primesama magijskog.

Kako je na promociji rekla autorka Slađana Milenković u zvezdanu smolu reči utkala je svoje doživljaje, ali i događaje o kojima je slušala od brojnih sagovornika u novinarskom svetu, kao i izmaštano.

-Pokušala sam da prikažem ljudske odnose u različitim pojavnostima, od grčkih mitova i junaka u savremenom kontekstu, preko nakita carica iz antičkog doba, Solunca, krajputaša, bolničke sobe, sve do urbanih gradskih pejzaža. Prizori su okovani rečima i stavljeni u priče, poput ćilibara ili zvezdane smole u kojoj su zarobljeni mehur, insekt i nečije želje već vekovima – istakla je autorka.

Književnica Gordana Jež Lazić naglasila je da naracija Slađane Milenković fragmentarna, u funkciji osećanja, ne prati linearni tok, već emocionalni ritam i dodala:

-To je pisanje koje ne želi da „zna“, već da „izdrži“, da bude tu. Bez ukrasnog stila, ali sa dubokim poetskim nabojem, ono što ova zbirka uspeva je da vas nagovori da se i vi „okrenete na bok“ – u sebi, u sećanju, u čitanju. Ovo su priče koje se ne pričaju glasno, ali koje u nama dugo odjekuju. Ono što ih povezuje nije samo glas koji pripoveda – već i aspekt iz kojeg se pripoveda, a koji odbija da se pomiri sa razdvajanjem intimnog i mitskog, savremenog i istorijskog, dokumentarnog i fantastičnog. Stilski razigrana i emocionalno duboka, zbirka „U zvezdanoj smoli“ odiše blagom ironijom, sentimentalnošću i autentičnim pripovedačkim glasom koji ostavlja snažan utisak.

