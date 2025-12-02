Rasvetljena serija krađa u Salašu Noćajskom, jutros prijavljeno novo obijanje ambulante

U Salašu Noćajskom tokom prethodnih nekoliko dana prijavljeno je obijanje više objekata, među kojima su porodična kuća, prodavnica i mesara. Brzom reakcijom pripadnika Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici ovi slučajevi su rasvetljeni, a protiv osumnjičenog biće podneta odgovarajuća krivična prijava.

Prema nezvaničnim saznanjima Sremskih novina, reč je o maloletnom licu.

Jutros je, takođe u Salašu Noćajskom, prijavljeno novo obijanje – ovaj put seoske ambulante. Policijski službenici obavili su uviđaj i rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

