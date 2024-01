Neformalna grupa mladih „Budući pisci” raspisala je konkurs “Ispričaj nam i ti svoju priču” za mlade pisce uzrasta od 15 do 30 godina.

Teme za učesnike:

-Prva tema ,,Kvazimodo u mojoj okolini“ (Podnaslov: ,, Samo se srcem dobro vidi, očima se ne da sagledati suština“) zahteva da učesnik ispriča svoju priču o osobi za koju se smatra da je neshvaćeni pojedinac. Od učesnika, koji se odluči na ovu temu, se očekuje ne samo da govori o neprilagođenosti pojedinca društvu, već i o potrebi društva da razume neprilagođene pojedince.

-Druga tema ,,Čak i najmanja osoba može promeniti pravac cele istorije” zahteva da učesnik opiše momenat koji je uticao na njegov život i shvatanje sveta oko njega. Koji su momenti, ili ljudi, uticali na vaše sekunde, na kapi u bezgraničnom i burnom okeanu postojanja? Od učesnika se zahteva da opiše sekundu, dan, godinu, koja je definisala trenutnog njega.

Treća tema ,,Put je dobrim delom određen mestom na koje želiš da stigneš” zahteva od učesnika da događaje posmatra kao delove putovanja. Koji je cilj tvog trenutnog putovanja? Gde želiš da stigneš? Šta želiš da postaneš? Od učesnika, koji piše na ovu temu, se očekuje da razmisli o preprekama koje ga čekaju na putu do ostvarenja cilja. Može se pisati o ličnom primeru, ili primeru iz okoline; plemenitost cilja će biti glavni uslov u ocenjivanju.

Četvrta tema “Gimli and Legolas as an example of true friendshipconciliation between nations” je tema koju učesnici moraju da pišu na engleskom, a namenjena je svim pomenutim uzrastima, kao i starijima od 30 godina. Od učesnika koji pišu na ovu temu očekuje se da opišu svoje prijateljstvo ili prijateljstvo nekog iz svoje okoline sa pripadnikom drugog naroda. Prevazilaženje sterotipa i uviđanje važnosti pomirenja i razumevanja glavni su motiv ove teme.

Napomene za učesnike:

1) Učesnik mora biti uzrasta između 15 godina i 30 godina.

2) Učesnik mora imati prebivalište na teritoriji opštine Sremska Mitrovica.

3) Na konkurs se šalju kratke priče u žanru (umetnička proza, memoarska proza, fantastika…). koji učesnik odabere. Kao sastavni deo kratke priče, mogu se poslati i crteži i slike predmeta koje je učesnik sam uradio.

4) Učesniku se preporučuje da redovi budu tri stranice dužine(Times New Roman, veličina slova 12).

5) U proceni kratkih priča će se prvo gledati uspešnost odgovora na temu, pa tek onda književni jezik kratke priče.

6) Neće se prihvatiti teme koje vređaju stavove i tuđa osećanja. Učesnicima se dozvoljava upotreba neknjiževnih oblika kako bi prikazali govor likova, ili opisali pejsaž kratke priče.

7) O dodatnim činjenicima mogu više saznati na predavanjima kreativnog pisanja, ili preko zvaničnog mejla (goldenwordsm@gmail.com). 8) Svoje kratke priče mogu poslati do kraja februara, a sredinom marta će svi učesnici biti obavešteni o dobitnicima nagrade i o tačnom rasporedu održavanja dodele nagrada.

9) Biće održano više različitih događaja (u oblasti Sremske Mitrovice) kako bi mogući učesnici saznali za događaj.

Radove je potrebno poslati na mejl: goldenwordsm@gmail.com. Prva tri mesta za svaku temu će biti nagrađeni književnim nagradama na svečanoj dodeli u Gradskoj Čitaonici u Sremskoj Mitrovici.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X