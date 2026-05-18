Novi asfalt za maradičke ulice

Javno preduzeće „Inđija put“ asfaltiralo je krake tri ulice u Maradiku. Novi asfalt dobili su delovi ulica Moše Pijade, Školske i Fruškogorske ulice. Najave iz ovog inđijskog javnog preduzeća su da će nastaviti radove na asfaltiranju ulica u inđijskoj opštini u skladu sa planiranom dinamikom.

