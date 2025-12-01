  • ponedeljak, 1. decembar 2025.
Protekle nedelje rođene 24 bebe u Sremskoj Mitrovici
Protekle nedelje rođene 24 bebe u Sremskoj Mitrovici

1. decembar 2025. godine

Tokom protekle nedelje, u porodilištu mitrovačke Opšte bolnice, rođene su 24 bebe – 15 dečaka 9 devojčica.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

