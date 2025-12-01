Opština Beočin objavila javni poziv za dostavu inicijativa za dodelu Svetosavskih povelja

Opština Beočin objavila je Javni poziv za dostavu inicijativa za dodelu Svetosavskih povelja za 2025. godinu koje se dodeljuju učenicima osnovnih i srednjih škola u cilju afirmacije njihovog uspeha i stvaralaštva.

Inicijativu za dodelu Svetosavske povelje mogu pokrenuti nastavnička veća osnovnih i srednjih škola, druge obrazovne institucije kao i pojedinci, a priznanja se dodeljuju učenicima za posebna dostignuća u oblastima: srpski jezik i književnost, društvene nauke, prirodne nauke (fizika i hemija, biologija i geografija), matematika, informatika i računarstvo, tehnika i tehnologija, muzika, likovno stvaralaštvo i fizička kultura. Za svaku od navedenih oblasti može se dodeliti po jedna povelja, posebno u konkurenciji osnovnih, a posebno u konkurenciji srednjih škola.

Uslovi koje kandidati za dobitinike Svetosavske povelje treba da ispunjavaju su ostvaren odličan uspeh iz prethodne školske godine kao i učešće na takmičenju iz oblasti iz koje je kandidat predložen, bez obzira na rang i plasman.

Komisija za dodelu opštinskih nagrada i priznanja će prilikom konačne odluke o dodeli nagrada davati prednost kandidatima po plasmanu i rangu takmičenja.

Predlozi se dostavljaju najkasnije do 15. decembra, 2025. godine, u pisanoj formi u vidu obrazloženja koje obavezno treba da sadrži podatke o ostvarenim rezultatima kao i dokaz o postignutom uspehu učenika (svedočanstvo) uz obaveznu naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže. Predlozi dostavljeni bez obrazloženja i prateće dokumnetacije neće biti uzeti u

razmatranje.

Predloge je potrebno slati u zatvorenoj koverti sa naznakom:

INICIJATIVA ZA DODELU SVETOSAVSKE POVELJE ZA 2025. GODINU,

na adresu: Skupština opštine Beočin, Svetosavska 25, 21 300 Beočin

Komisiji za dodelu opštinskih nagrada i priznanja

