  • ponedeljak, 1. decembar 2025.
Opština Beočin objavila javni poziv za dostavu inicijativa za dodelu Svetosavskih povelja
Društvo | Hronika | Beočin | Vesti
0 Komentara

Opština Beočin objavila javni poziv za dostavu inicijativa za dodelu Svetosavskih povelja

1. decembar 2025. godine

Opština Beočin objavila je Javni poziv za dostavu inicijativa za dodelu Svetosavskih povelja za 2025. godinu koje se dodeljuju učenicima osnovnih i srednjih škola u cilju afirmacije njihovog uspeha i stvaralaštva.

Inicijativu za dodelu Svetosavske povelje mogu pokrenuti nastavnička veća osnovnih i srednjih škola, druge obrazovne institucije kao i pojedinci, a priznanja se dodeljuju učenicima za posebna dostignuća u oblastima: srpski jezik i književnost, društvene nauke, prirodne nauke (fizika i hemija, biologija i geografija), matematika, informatika i računarstvo, tehnika i tehnologija, muzika, likovno stvaralaštvo i fizička kultura. Za svaku od navedenih oblasti može se dodeliti po jedna povelja, posebno u konkurenciji osnovnih, a posebno u konkurenciji srednjih škola.

Uslovi koje kandidati za dobitinike Svetosavske povelje treba da ispunjavaju su ostvaren odličan uspeh iz prethodne školske godine kao i učešće na takmičenju iz oblasti iz koje je kandidat predložen, bez obzira na rang i plasman.

Komisija za dodelu opštinskih nagrada i priznanja će prilikom konačne odluke o dodeli nagrada davati prednost kandidatima po plasmanu i rangu takmičenja.

Predlozi se dostavljaju najkasnije do 15. decembra, 2025. godine, u pisanoj formi u vidu obrazloženja koje obavezno treba da sadrži podatke o ostvarenim rezultatima kao i dokaz o postignutom uspehu učenika (svedočanstvo) uz obaveznu naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže. Predlozi dostavljeni bez obrazloženja i prateće dokumnetacije neće biti uzeti u
razmatranje.

Predloge je potrebno slati u zatvorenoj koverti sa naznakom:
INICIJATIVA ZA DODELU SVETOSAVSKE POVELJE ZA 2025. GODINU,
na adresu: Skupština opštine Beočin, Svetosavska 25, 21 300 Beočin
Komisiji za dodelu opštinskih nagrada i priznanja

foto: Ismet Ademovski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Najbolji vojvođanski folklori nastupili u Rumi
categories_image
Koncert Kamernog sastava „Universo“
categories_image
Od 1. do 30. decembra izbor trećeg testa za završni ispit u osnovnoj školi
categories_image
Predstavljanje knjige Jelice Džugurdić u biblioteci
categories_image
Protekle nedelje rođene 24 bebe u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Sremica Jana na festivalu u Novom Sadu osvojila Grand Prix i srca publike
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

Opština Pećinci nastavlja da pom...

categories_image

Vesti

Izložba u rumskom Muzeju

categories_image

Društvo | Zabava | Pećinci

PROMENA TERMINA: Pećinačko kultu...

categories_image

Vesti | Ruma

Veselo u novu 2019.po Julijansko...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt