Galerija „Lazar Vozarević“ predstavlja novu izložbu i monografiju 8. decembra

Galerija „Lazar Vozarević“ organizuje izložbu „365 dana jubileja u slici i pokretu“ i predstavljanje monografije „Lazar neispričana slika, nedoslikana priča“.

Izložbu čine fotografije Jelene Tupenarac, Slobodana Maksića i video Miše Vukotića.

Izložba je zakazana za 8. decembar u 18 časova Galerija „Lazar Vozarević“.

