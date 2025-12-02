  • utorak, 2. decembar 2025.
Galerija „Lazar Vozarević“ predstavlja novu izložbu i monografiju 8. decembra
Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Galerija „Lazar Vozarević“ predstavlja novu izložbu i monografiju 8. decembra

2. decembar 2025. godine

Galerija „Lazar Vozarević“ organizuje izložbu „365 dana jubileja u slici i pokretu“ i predstavljanje monografije „Lazar neispričana slika, nedoslikana priča“.

Izložbu čine fotografije Jelene Tupenarac, Slobodana Maksića i video Miše Vukotića.

Izložba je zakazana za 8. decembar u 18 časova Galerija „Lazar Vozarević“.

