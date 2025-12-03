Dodeljeno 350 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u Vojvodini

Pokrajinska vlada, preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dodelila je 350 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u Vojvodini.

Resorni sekretarijat je organizovao današnju dodelu ugovora u okviru dva konkursa − za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2025. godini i za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u ovoj godini, takođe za nabavku kvalitetnih priplodnih grla.

Ugovore je uručila pomoćnica pokrajinskog sekretara Dragica Ilić koja je navela da će ugovori biti potpisani sa 180 korisnika dodavši da se u oblast stočarstva kontinuirano ulaže.

-Politika Pokrajinske vlade prati politiku Vlade Republike Srbije. Stočarstvo je oblast u koju moramo da ulažemo i da joj se sa posebnom pažnjom posvetimo. U poslednje dve godine uložili smo 900 miliona dinara u ovu oblast, ne samo za nabavku kvalitetnih grla, već i za opremanje farmi i sertifikaciju. Imamo i mlade ljude koji prvi put otvaraju svoja gazdinstva i kreću u stočarsku proizvodnju – izjavila je pomoćnica Ilić i izrazila zahvalnost mladima koji su za svoju delatnost izabrali upravo tu poljoprivrednu granu.

Ona je tom prilikom najavila da će Pokrajinska vlada i u narednoj budžetskoj godini nastaviti sa podrškom razvoju stočarstva i obnavljanju stočnog fonda.

Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla opredeljeno je 250 miliona dinara, a ugovori su potpisani sa 132 korisnika, dok je za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini za nabavku kvalitetnih priplodnih grla izdvojeno 100 miliona dinara, a potpisano je 48 ugovora.

