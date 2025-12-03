  • sreda, 3. decembar 2025.
Dodeljeno 350 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u Vojvodini
Vesti | Poljoprivreda
0 Komentara

Dodeljeno 350 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u Vojvodini

3. decembar 2025. godine

Pokrajinska vlada, preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dodelila je 350 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u Vojvodini.

Resorni sekretarijat je organizovao današnju dodelu ugovora u okviru dva konkursa − za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2025. godini i za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u ovoj godini, takođe za nabavku kvalitetnih priplodnih grla.

Ugovore je uručila pomoćnica pokrajinskog sekretara Dragica Ilić koja je navela da će ugovori biti potpisani sa 180 korisnika dodavši da se u oblast stočarstva kontinuirano ulaže.

-Politika Pokrajinske vlade prati politiku Vlade Republike Srbije. Stočarstvo je oblast u koju moramo da ulažemo i da joj se sa posebnom pažnjom posvetimo. U poslednje dve godine uložili smo 900 miliona dinara u ovu oblast, ne samo za nabavku kvalitetnih grla, već i za opremanje farmi i sertifikaciju. Imamo i mlade ljude koji prvi put otvaraju svoja gazdinstva i kreću u stočarsku proizvodnju – izjavila je pomoćnica Ilić i izrazila zahvalnost mladima koji su za svoju delatnost izabrali upravo tu poljoprivrednu granu.

Ona je tom prilikom najavila da će Pokrajinska vlada i u narednoj budžetskoj godini nastaviti sa podrškom razvoju stočarstva i obnavljanju stočnog fonda.

Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla opredeljeno je 250 miliona dinara, a ugovori su potpisani sa 132 korisnika, dok je za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini za nabavku kvalitetnih priplodnih grla izdvojeno 100 miliona dinara, a potpisano je 48 ugovora.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Info dan u Irigu – sve o zameni stolarije, kotlova i o solarnim panelima
categories_image
Pištolj pronađen u „mercedesu“
categories_image
Rasvetljeno i obijanje ambulante u Salašu Noćajskom
categories_image
Rasvetljena serija krađa u Salašu Noćajskom, jutros prijavljeno novo obijanje ambulante
categories_image
U Inđiji počelo prijavljivanje građana za energetsku sanaciju kuća i stanova
categories_image
Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obeležen u Sremskoj Mitrovici
Povezane Vesti
categories_image

Reportaža | Poljoprivreda

Cena mleka ne prati ulaganja

categories_image

Vesti | Šid

Održan “Sremski svinjokolj i kob...

categories_image

Društvo | Vesti

Deca nisu dužna da vraćaju sreds...

categories_image

Vesti | Ruma

NUDLE IZ RUME ZA CELU EVROPU

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt