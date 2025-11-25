  • utorak, 25. novembar 2025.
Vinski park najbolje iz Vojvodine
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
Vinski park najbolje iz Vojvodine

25. novembar 2025. godine

Na svečanosti u Privrednoj komori Vojvodine, Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica je nagrađena sertifikatom Najbolje iz Vojvodine za manifestaciju Vinski park, jedan u nizu brendova po kom je Sremska Mitrovica prepoznatljiva.

Priznanje su uručili predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, a u ime Grada, sertifikat je primio Dušan Drča, v.d. zamenika načelnika GU za E-poslove i urbanu mobilnost.

Za subotu 29. novembra od 19 časova u Palati, među carskim zidinama, zakazan je zimski Vinski park.

