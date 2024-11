Mitrovčanke plasmanom u polufinale Kupa Srbije ispisale istoriju

Došle su odbojkašice Srema iz Sremske Mitrovice u Staru Pazovu sa ciljem da što pre osvoje dva seta, koja bi im usled pobede od 3:1 u prvoj utakmici donela istorijski plasman u polufinale Kupa Srbije. To im je i pošlo za rukom, pošto su bile bolji rival na terenu.

Iako je Jedinstvo na sve načine pokušavalo da zaustavi rivala, a najbliže tome bilo je u drugoj deonici, Srem je zasluženo stigao do vođstva od 2:0, posle čega je trener Kapric pružio priliku mladim igračicama, koje do sada nisu imale iskustva na ovom nivou. Jedinstvo je posle toga ipak stiglo do Pirove pobede, ali ne i šanse da brani trofej osvojen prošle godine.

Najefikasnija u pobedi svoje ekipe bila je Anja Zubić sa 21 poenom, dok je Anđela Kukilo brojala do 14. U timu iz Sremske Mitrovice, Marija Babalj i Anja Ašonja brojale su do 14.

Polufinalne utakmice 59. Kupa Srbije 2024/2025. u konkurenciji odbojkašica odigraće se 4. i 18. decembra, a pored Srema među četiri najbolje ekipe plasirali su se timovi Crvene zvezde, TENT iz Obrenovca i Železničara iz Lajkovca.

Jedinstvo – Srem 3:2 (19:25, 22:25, 25:12, 25:15, 15:9)

Jedinstvo: Naneva 12, Keser, Lakićević 4, Macković, Punišić, Vujović 1, Pavlović 4, Zubić 21, Cvetković 4, Klopić 8, Stjepović 13, Kukilo 14, trener Jovo Caković

Srem: Mihajlović 2, Grabić 4, Kapric, Babalj 14, Mandović, Đorđević 6, Gaćeša 3, Milošević, Jovović 6, Stanković, Milunović 7, Popadić 3, Rnjak, Antić 11, Ašonja 14, Đurđević, trener Nikola Kapric

