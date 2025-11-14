U toku iduće godine obavezan prelazak na naplatu po potrošnji

Korisnike gradskih toplana od iduće godine očekuju velike promene. Naime, stambeni objekti, koji se snabdevaju toplotnom energijom sa gradskih toplana, trebalo bi da pređu na naplatu potrošnje po utrošku, odnosno na naplatu po obračunu na osnovu stvarne potrošnje. Do sada se obračun vršio paušalno, po metru kvadratnom grejne površine i fakturisao se svakog meseca u toku svih 12 meseci u godini. U toku iduće godine svako domaćinstvo i u stambenim zgradama, koje su na toplanama, plaćaće grejanje po utrošku toplotne energije.

-Radi se o tome da moramo da pređemo na naplatu po stvarno utrošenoj toplotnoj energiji. Ministarstvo energetike je propisalo da u sledećoj godini 100% stambenih objekata mora da pređe na naplatu po potrošnji, što je u skladu sa evropskim normama – kaže dipl.ing. Zoran Vukašinović, direktor JKP Toplana u Staroj Pazovi. On dodaje da su javna preduzeća već prešla na novi način obračuna potrošnje.

-Do kraja ove godine na naplatu po potrošnji preći sve javne ustanove, sva javna preduzeća i jedan stambeni objekat u Staroj Pazovi. Taj objekat smo odabrali na osnovu analize rada našeg sistema u zadnjih 10 godina, kada smo ustanovili da će baš ti naši potrošači, kada pređu na naplatu po potrošnji, dobijati manje račune, budući da je zgrada jedna od novijih i visoko energetski efikasnih.

Direktor Vukašinović ističe da je u vezi sa novim načinom obračuna Toplana inicirala Projekat za energetsku sanaciju stambenih objekata.

-Hoću da naglasim, imajući u vidu da sledeće godine svi objekti prelaze na obračun po potrošnji, mi, u dogovoru sa opštinskom upravom, radimo na tome da se obezbede sredstva iz pokrajinskih i evropskih fondova kako bismo omogućili stambenim zajednicama da svoje objekte, mislim na višeporodične stambene objekte (stambene zgrade) izoluju, odnosno, da povećaju stepen energetske efikasnosti, što bi smanjilo izdatke za toplotnu energiju. To ne ide lako, trenutno se radi na projektnoj dokumentaciji i rade se analize za pojedine stambene objekte, ali ja se zahvaljujem rukovodstvu Opštine Stara Pazova što je prepoznalo ovu potrebu – istakao je Vukašinović i izrazio uverenje da će, uz punu saradnju sa opštinskom upravom, Toplana uspeti da izvede taj projekat. Napominje da su ove godine uveli praktičnu novinu za svoje korisnike – pristup elektronskim računima.

-Mi smo ove godine oformili onlajn šalter na našem sajtu gde bi svaki korisnik mogao pomoću svoje šifre da proveri finanasijsko stanje i da, ako to želi, odštampa svoj elektronski račun. To je još jedan naš doprinos ele ekologiji i smanjenju potošnje papira – kaže Vukašinović.

Branka Topalović

