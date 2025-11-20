U subotu svečano otvaranje izložbe „Rustika 2025“ u Šimanovcima

Peta Međunarodna izložba fotografija “Rustika 2025” biće svečano otvorena u Zavičajnoj kući Šimanovci u subotu, 22. novembra, u 18.00 časova. Već tradicionalno, na izložbi će biti predstavljeni najbolji fotografski radovi na dve teme – Objektivom kroz Srem i Slobodna tema.

Pažnju domaće publike bi posebno mogla da privuče izložba Objektivom kroz Srem, na kojoj će biti predstavljene fotografije nastale na Foto safariju „Šimanovci 2025“, održanom 7. septembra ove godine.

Izložbu organizuje Foto klub „Šimanovci“, uz podršku Opštine Pećinci, Kulturnog centra Pećinci, Turističke organizacije opštine Pećinci i Mesne zajednice Šimanovci.

Na otvaranju Izložbe će biti uručene i nagrade Foto kluba „Šimanovci“ i Foto saveza Srbije, kao i specijalna nagrada koju dodeljuje Turistička organizacija opštine Pećinci.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.