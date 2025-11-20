  • četvrtak, 20. novembar 2025.
U subotu svečano otvaranje izložbe „Rustika 2025“ u Šimanovcima
Kultura | Vesti | Pećinci
0 Komentara

U subotu svečano otvaranje izložbe „Rustika 2025“ u Šimanovcima

20. novembar 2025. godine

Peta Međunarodna izložba fotografija “Rustika 2025” biće svečano otvorena u Zavičajnoj kući Šimanovci u subotu, 22. novembra, u 18.00 časova. Već tradicionalno, na izložbi će biti predstavljeni najbolji fotografski radovi na dve teme – Objektivom kroz Srem i Slobodna tema.

Pažnju domaće publike bi posebno mogla da privuče izložba Objektivom kroz Srem, na kojoj će biti predstavljene fotografije nastale na Foto safariju „Šimanovci 2025“, održanom 7. septembra ove godine.

Izložbu organizuje Foto klub „Šimanovci“, uz podršku Opštine Pećinci, Kulturnog centra Pećinci, Turističke organizacije opštine Pećinci i Mesne zajednice Šimanovci.

Na otvaranju Izložbe će biti uručene i nagrade Foto kluba „Šimanovci“ i Foto saveza Srbije, kao i specijalna nagrada koju dodeljuje Turistička organizacija opštine Pećinci.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Više sredstava za vantelesnu oplodnju za parove iz Rume
categories_image
Rekordna efikasnost: Ekipe „Srem-gasa“ prosečno na terenu za manje od 14 minuta
categories_image
MUP: Otkriveno 155 prekršaja koje su učinili vozači autobusa i više od 2.000 prekršaja vozača teretnih vozila
categories_image
Pregled saobraćajnih prekršaja i identifikacija vozača putem eUprave
categories_image
Koncert Branislave Jovanov i Mihajla Đorđevića 20. novembra
categories_image
Dan ženskog preduzetništva u Rumi
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Ruma

Dečiji koncert ANIP „Brank...

categories_image

Vesti | Ruma

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA ŠTABA ZA...

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Željko Vasić vas poziva na večer...

categories_image

Kultura | Vesti | Ruma

Monodrama u rumskom muzeju

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt