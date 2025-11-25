U nedelju Festival muzičkih društava Vojvodine

61.Festival muzičkih društava Vojvodine biće održan u nedelju, 30. novembra, u Velikoj dvorani Kulturnog centra „Brana Crnčević“ u Rumi, u organizaciji Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i Kulturnog centra „Brana Crnčević“ Ruma. Festival je bijenalan: jedne godine održava se smotra orkestara i horova, a druge godine — kao što je to sada slučaj — okupljanje najkvalitetnijih folklornih ansambala.

Ljubomir Vujčin, selektor na zonskim smotrama, odabrao je 12 ansambala za završnu manifestaciju u Rumi. Međutim, zbog promene prvobitnog termina, četiri ansambla neće nastupiti.

Žiri u sastavu: Ljubomir Vujčin, koreograf i predsednik žirija, Bojan Milinković, etnomuzikolog i šef Velikog narodnog orkestra RTV, dr Miloš Rašić, etnolog i viši naučni saradnik u SANU, i Dragan Milivojević, koreograf, dodeliće bronzane, srebrne i zlatne plakete Saveza, kao i specijalne nagrade za pojedine elemente koji su se posebno istakli u programu.

Pet najbolje plasiranih ansambala predstavljaće Vojvodinu na odgovarajućem republičkom festivalu u Obrenovcu, koji je u najavi.

