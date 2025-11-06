Trofejni trener na klupi KK Srem

Novi trener Košarkaškog kluba Srem iz Sremske Mitrovice je proslavljeni trofejni stručnjak Slađan Ivić. Trener sa velikim iskustvom i reputacijom u srpskoj košarci mnogo će značiti u radu sa mladim košarkašima Srema kao i za imidž kluba na košarkaškoj mapi Srbije. Reč je o treneru koji ima reprezentativna iskustva kao pomoćni trener ženske seniorske reprezentacije Srbije, prvoligaška iskustva kako u muškim tako i u ženskim prvim ligama, osvajanju zlatnih medalja u prvenstvima Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Kupu Jugoslavije, završnicama WABA lige.

Trenerska karijera Slađana Ivića:

1989-1995:Pomoćni trener seniorskog tima ŽKK „Partizan“ Beograd, Prva liga Jugoslavije, osvojeno 3. mesto

1995-1996:ŽKK „Mačva“ Šabac, Prva liga SR Jugoslavije

1996-2006:ŽKK „Partizan“ Beograd, Prva liga SR Jugoslavije;

2002.osvojeno 3. mesto u prvenstvu SR Jugoslavije;

2002-2003:plasman u Finale Kupa SR Jugoslavije;

2004-2005:1. mesto na juniorskom prvenstvu Srbije

2006-2007:ŽKK „Željezničar“ Sarajevo, Prva liga Bosne i Hercegovine, osvojeno 1. mesto u prvenstvu BiH i Kupu BiH, plasman na Final Four u WABA NLB ligi

2007-2008:ŽKK „Jedinstvo“ Bijelo Polje, Prva liga Crne Gore

2008.ŽKK „Kraljevo“, Prva liga Srbije, 1. mesto na juniorskom prvenstvu Srbije

2008-2009:ŽKK „Crvena Zvezda“ Beograd, plasman u finale Kupa Srbije

2009-2010 ŽKK „Crvena Zvezda“, Prva liga Srbije

2011-2013:ŽKK „Jagodina“, Prva liga Srbije

2013 ŽKK „Student“ Niš, Prva liga Srbije

2016-2017:BC „Olimpik“ Rumunija, Prva Muška liga Rumunije

2017.KK „Novi Pazar“, plasman u Prvu B Mušku ligu Srbije

2017-2018:KK „Velika Plana“, Prva B Muška liga

2020-2021 KŽK „Partizan“ Beograd, Prva liga Srbije

2021.KK „Kriva Palanka“, Prva liga Severne Makedonije, plasma na Final Four i plasman u polufinale Kupa

2021-2022:KŽK „Partizan“ Beograd, Prva liga Srbije

2022-2023: UŽKK „Student“ Niš, plasman u Prvu ligu Srbije

2023-2024:OKK „Topolčanka“ Prva liga Srbije

2025.FCC „Baschet Arad“, Prva liga Rumunije, 3. mesto

Trener Ivić imao je nekoliko ponuda iz Prve i Druge lige Srbije ali se opredelio za KK Srem jer prati već neko vreme i sviđa mu se celokupna vizija, organizacija i rad kluba, pogotovo ulaganje i rad sa mlađim selekcijama kluba. Poznato je i da je Slađan Ivić dugogodišnji prijatelj sa predsednikom Srema Nikolom Budošanom iz vremena kada su se u 1/8 finala Kupa Srbije u Sremskoj Mitrovici sastali ŽKK Srem i ŽKK Partizan.

Reprezentativna karijera:

2000.pomoćni trener ženske kadetske reprezentacije SR Jugoslavije

2006.pomoćni trener ženske seniorske reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za EP u Italiji

2007.Pomoćni trener ženske seniorske reprezentacije Srbije na EP u Italiji;

2009.Prvi trener ženske reprezentacije Srbije na Univerzijadi u Beogradu

Foto: KK Srem, Sremska Mitrovica

