Starčevčani odneli bodove iz Mitrovice

Srem Eaton : Borac (Starčevo) 0:3 (23:25, 25:27, 15:25) 63:77
Subota, 15. 11 2025; Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 50; sudije Simovski i Lihter, delegat
Mastilović, zapisničar Bojanić
Srem se nije proslavio u meču protiv ekipe Borca iz Starčeva. Mlada ekipa Borca došla je u Mitrovicu da se bori za svaki poen. To im je na kraju i donelo pobedu. Prva dva seta su bila izuzetno ujednačena ali su gosti u završnici bili smireniji i srećniji što im je i donelo veliku prednost.
U trećem setu Srem se negde na sredini, psihološki slomljen jednostavno predao. Neugodan poraz i loš utisak domaćini će moći da poprave sledeće nedelje u Futogu protiv istoimene ekipe u okviru 7. Kola Druge lige grupa Vojvodina.
GOK Srem Eaton: Kovačić J, Kovačić Đ, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović, Kovačić L, Petrović,
Petković B, Blagojević, Grozdanović, Palkovljević, Roljić (l), Kovačević (l), trener Kovačić Jovan
OK Borac: Luković Vojkan, Vlahović, Kovačević, Jović, Stevanović, Jevremović, Tanev D, Tanev S, Luković Veljko, Ivić, Marković, trener Tanev Ratko