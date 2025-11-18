  • utorak, 18. novembar 2025.
Starčevčani odneli bodove iz Mitrovice
Sport
0 Komentara

Starčevčani odneli bodove iz Mitrovice

18. novembar 2025. godine

Srem Eaton : Borac (Starčevo) 0:3 (23:25, 25:27, 15:25) 63:77
Subota, 15. 11 2025; Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 50; sudije Simovski i Lihter, delegat
Mastilović, zapisničar Bojanić

Srem se nije proslavio u meču protiv ekipe Borca iz Starčeva. Mlada ekipa Borca došla je u Mitrovicu da se bori za svaki poen. To im je na kraju i donelo pobedu. Prva dva seta su bila izuzetno ujednačena ali su gosti u završnici bili smireniji i srećniji što im je i donelo veliku prednost.

U trećem setu Srem se negde na sredini, psihološki slomljen jednostavno predao. Neugodan poraz i loš utisak domaćini će moći da poprave sledeće nedelje u Futogu protiv istoimene ekipe u okviru 7. Kola Druge lige grupa Vojvodina.

GOK Srem Eaton: Kovačić J, Kovačić Đ, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović, Kovačić L, Petrović,
Petković B, Blagojević, Grozdanović, Palkovljević, Roljić (l), Kovačević (l), trener Kovačić Jovan

OK Borac: Luković Vojkan, Vlahović, Kovačević, Jović, Stevanović, Jevremović, Tanev D, Tanev S, Luković Veljko, Ivić, Marković, trener Tanev Ratko

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
HUMANITARNI TURNIR: Mitrovački đaci igraju za psihijatriju Opšte bolnice
categories_image
Uručene novčane nagrade Opštine Beočin najboljim sportistima
categories_image
Aleksandra Havran u finišu izgubila plasman u svetsko finale u trostavu
categories_image
Srebrna medalja za bokserku Milicu Pantelić iz Inđije
categories_image
KUP PFS SREM: Penali krojili sudbinu
categories_image
U borbenoj utakmici Srem se časno oprostio od Čelejndž kupa
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Stara Pazova

Novo ime stadiona

categories_image

Sport

Novi bodovi za Pećinčane

categories_image

Sport | Beočin

Podrška Pokrajine najmlađim beoč...

categories_image

Sport

Zlato, srebro i lični rekordi – ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt