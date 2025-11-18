Starčevčani odneli bodove iz Mitrovice

Srem Eaton : Borac (Starčevo) 0:3 (23:25, 25:27, 15:25) 63:77

Subota, 15. 11 2025; Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 50; sudije Simovski i Lihter, delegat

Mastilović, zapisničar Bojanić

Srem se nije proslavio u meču protiv ekipe Borca iz Starčeva. Mlada ekipa Borca došla je u Mitrovicu da se bori za svaki poen. To im je na kraju i donelo pobedu. Prva dva seta su bila izuzetno ujednačena ali su gosti u završnici bili smireniji i srećniji što im je i donelo veliku prednost.

U trećem setu Srem se negde na sredini, psihološki slomljen jednostavno predao. Neugodan poraz i loš utisak domaćini će moći da poprave sledeće nedelje u Futogu protiv istoimene ekipe u okviru 7. Kola Druge lige grupa Vojvodina.

GOK Srem Eaton: Kovačić J, Kovačić Đ, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović, Kovačić L, Petrović,

Petković B, Blagojević, Grozdanović, Palkovljević, Roljić (l), Kovačević (l), trener Kovačić Jovan

OK Borac: Luković Vojkan, Vlahović, Kovačević, Jović, Stevanović, Jevremović, Tanev D, Tanev S, Luković Veljko, Ivić, Marković, trener Tanev Ratko

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.