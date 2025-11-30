Sremica Jana na festivalu u Novom Sadu osvojila Grand Prix i srca publike

Osmogodišnja Jana Kovačević iz Deča pobednica je XV dečijeg tamburaškog festivala “Licidersko srce”, održanog 26. novembra u koncertnoj sali Radničkog doma u Novom Sadu.

Jana se predstavila originalnom pesmom “Stari krevet”, tekstopisca i kompozitora Hajrudina Durmanovića, i osvojila simpatije kako žirija, tako i publike. U Deč se vratila sa najprestižnijom nagradom – ovogodišnjim Grand Prixom.

-Bilo mi je prelepo i uopšte mi nije bila važna pobeda. Kada stanete na binu i kad zapevate na mikrofon, osećate neku toplinu oko srca. Želela bih sve da pozovem na festival “Licidersko srce” – da pobede i da uspeju” – izjavila je Jana nakon trijumfa.

Cilj festivala je očuvanje tamburaške tradicije i njeno približavanje mlađim generacijama. Učesnici nove tamburaške pesme, prema propozicijama, nastupaju uživo uz pratnju tamburaškog orkestra „Licidersko srce“ i dečijeg hora “Zvončići” iz Pančeva. Upravo zbog toga festival privlači veliki broj nastavnika muzike, koji pažljivo biraju učenike koje pripremaju za ovo takmičenje.

Među njima je i Ivana Ohmut, koja sa Janom radi već nekoliko godina i ponosno ističe njen napredak.

-Jana je dete koje upija svaki vaš savet, koje usvaja svaku konstruktivnu kritiku, zrela je i otvorena za nova iskustva. Obožava muziku i umetnost uopšte, i svakoga dana se trudi da bude bolja u onome što radi. Već sada je smatram izuzetno uspešnom, a predviđam joj još svetliju budućnost, posebno uz snažnu podršku njenih roditelja – rekla je o svojoj učenici nastavnica Ohmut.

Jana je učenica prvog razreda klavira Osnovne muzičke škole “Teodor Toša Andrejević”, odeljenja u Pećincima, u klasi nastavnice Ivane Ohmut, koja joj je bila i mentorka tokom priprema za festival. Takođe je solistkinja Udruženja za kreativni razvoj dece “Mini Notini”, čija je delatnost aktivna i u Šimanovcima.

Osim pevanja, bavi se i sviranjem, slikanjem i recitovanjem. Prošle godine predstavila se na Zonskoj smotri recitatora u Sremskoj Mitrovici, a ove godine očekuju je nastupi u sremskim opštinama, kao i takmičenja iz klavira u kategorijama solo klavir i duet.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.