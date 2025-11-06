Sećanje na žrtve bombardovanja Šida

Polaganjem venaca na spomen-ploči na nekadašnjoj zgradi zemljoradničke zadruge “PIK” obeležena je 34.godišnjica bombardovanja Šida od strane hrvatskih paravojnih jedinica.

Tog 5.novembra 1991.godine mete su bili objekat PU “Jelica Stanivuković Šilja”, kao i zgrada zemljoradničke zadruge gde su život izgubili Đorđe Manojlović, Miroslav Šerfezi i Slobodan Mihaljević.

Juče su predsednik opštine Šid, Zoran Semenović, predsednik SO Šid, Đorđe Tomić i član Veća, Milica Uglješić, položili venac u znak sećanja na nevine žrtve bombardovanja i stradanje Šida ’91.godine. Vence su položili i članovi porodica stradalih na ovom mestu, kao i predstavnici boračkih organizacija. Prigodnim rečima i recitalom, prisutnima su se obratili pesnici Slobodan Cvitković, Đurica Edelinski i prof. Dušan Lukić.

I nakon tri decenije, građani Šida sa tugom se sećaju nevinih žrtava, straha na licima stanovnika i stradanja ovog grada. Te slike, živa sećanja i svedočanstva opominju nas da se ratni užasi ne zaborave i da se nikada ne ponove.

