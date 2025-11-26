  • sreda, 26. novembar 2025.
Pristupa se izradi Prostornog plana Rume
Vesti | Ruma
0 Komentara

Pristupa se izradi Prostornog plana Rume

26. novembar 2025. godine

Ruma-U skladu sa zakonskim obavezama, a po isteku postojećeg, Opština Ruma pristupiće izradi novog Prostornog plana koji će važiti do 2035.godine. Rok za izradu krovnog urbanističkog dokumenta je 18 meseci i ovaj zadatak će biti poveren Javnom preduzeću „Urbanizam i izgradnja“ Ruma. Predlog ove odluke usvojen je na sednici Opštinskog veća i biće potrebna njegova verifikacija na sednici Skupštine opštine Ruma.  Radi se o krovnom urbanističkom dokumentu koji pokriva teritoriju čitave opštine, gradskog naselja Ruma i svih 16 sela, sa kojim moraju biti usklađeni svi niži planski dokumenti.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

