Pokrajinski ombudsman podstiče ekonomsko osnaživanje žena sa sela

Zamenice pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke, Slađana Mandić Miljanić i Snežana Knežević posetile su 24. novembra Udruženje žena „Šimanovčanke“ iz Šimanovaca. U prostorijama ovog udruženja razgovarale su sa predsednicom Dušicom Milošević i članicom udruženja Gordanom Masnikosom, a sastanku su prisustvovali i predsednik MZ Šimanovci i pokrajinski poslanik Aleksandar Mandić, kao i zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić.

Članice udruženja upoznale su prisutne sa aktivnostima na organizaciji manifestacija u kojima su uzele učešće i humanitarnom radu u prethodnom periodu, kao i o planiranim aktivnostima do kraja godine.

Razgovaralo se i o mogućem brendiranju proizvoda ovog udruženja, kao i o aktuelnim pokrajinskim konkursima na koje udruženja žena sa sela mogu aplicirati za dobijanje finansijskih sredstava kojim bi se ojačale njihove aktivnosti.

„Pokrajinski ombudsman je ovom posetom nastavio dugogodišnju praksu obilaska udruženja žena na selu u cilju približavanja institucije Pokrajinskog ombudsmana građanima i građankama širom AP Vojvodine, te razmene informacija koje mogu biti od značaja za rad samih udruženja kao i za ekonomsko osnaživanje žena sa sela, s obzirom na njihov značaj i doprinos razvoju sela. Prvi korak ka ekonomskom osnaživanju je njihovo povezivanje i umrežavanje kroz ženska udruženja, a zatim i edukacije i informisanje o instrumentima podrške koje postoje na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou kojima se podstiče žensko preduzetništvo“ – izjavila je tim povodom Snežana Knežević.

Izvor/foto: pecinci.org

