  • petak, 28. novembar 2025.
Pokrajinski ombudsman podstiče ekonomsko osnaživanje žena sa sela
Društvo | Hronika | Pećinci | Vesti
0 Komentara

Pokrajinski ombudsman podstiče ekonomsko osnaživanje žena sa sela

28. novembar 2025. godine

Zamenice pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke, Slađana Mandić Miljanić i Snežana Knežević posetile su 24. novembra Udruženje žena „Šimanovčanke“ iz Šimanovaca. U prostorijama ovog udruženja razgovarale su sa predsednicom Dušicom Milošević i članicom udruženja Gordanom Masnikosom, a sastanku su prisustvovali i predsednik MZ Šimanovci i pokrajinski poslanik Aleksandar Mandić, kao i zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić.

Članice udruženja upoznale su prisutne sa aktivnostima na organizaciji manifestacija u kojima su uzele učešće i humanitarnom radu u prethodnom periodu, kao i o planiranim aktivnostima do kraja godine.

Razgovaralo se i o mogućem brendiranju proizvoda ovog udruženja, kao i o aktuelnim pokrajinskim konkursima na koje udruženja žena sa sela mogu aplicirati za dobijanje finansijskih sredstava kojim bi se ojačale njihove aktivnosti.

„Pokrajinski ombudsman je ovom posetom nastavio dugogodišnju praksu obilaska udruženja žena na selu u cilju približavanja institucije Pokrajinskog ombudsmana građanima i građankama širom AP Vojvodine, te razmene informacija koje mogu biti od značaja za rad samih udruženja kao i za ekonomsko osnaživanje žena sa sela, s obzirom na njihov značaj i doprinos razvoju sela. Prvi korak ka ekonomskom osnaživanju je njihovo povezivanje i umrežavanje kroz ženska udruženja, a zatim i edukacije i informisanje o instrumentima podrške koje postoje na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou kojima se podstiče žensko preduzetništvo“ – izjavila je tim povodom Snežana Knežević.

Izvor/foto: pecinci.org

  

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ sprovodi organizovanu imunizaciju HPV vakcinom
categories_image
Jedinstven projekat podrške licima u krizi-Miran kutak u Rumi
categories_image
Oglasio se MUP o saobraćajnoj nezgodi na delu puta između Iriga i Rume
categories_image
Potpisan Sporazum o saradnji opština Medveđa i Inđija
categories_image
Stvaranje ujednačenih uslova za obračun plata u sistemu socijalne zaštite
categories_image
„Znamenite žene Kupinika“ u četiri sremske opštine
Povezane Vesti
categories_image

Hronika | Pećinci | Vesti

Opštini Pećinci 302 hiljade evra...

categories_image

Vesti

Vučić: Sutra predlog za relaksir...

categories_image

Društvo | Vesti | Ruma

Uređenje Borkovca

categories_image

Servis | Vesti

ISKLJUČENJA STRUJE U SREMU

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt