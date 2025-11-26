Održana manifestacija “Presvetoj Bogorodici na dar”

U subotu, 22. novembra, na praznik Svetog Nektarija Eginskog, u Borkovcu je održana duhovno-umetnička manifestacija pod nazivom „Presvetoj Bogorodici na dar“, u organizaciji hrama Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice, uz blagoslov Njegovog Visokopreosveštenstva Mitropolita sremskog gospodina Vasilija i podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i Opštine Ruma.

Manifestacija je započela Svetom Liturgijom u 8:00 časova u hramu u Borkovcu, nakon čega je usledila likovna kolonija na kojoj je učestvovalo dvadeset umetnika iz različitih krajeva Srbije. Tema ove godine bila je 850. godina od rođenja Svetog Save, Prvog Arhiepiskopa srpskog. Radovi nastali tokom kolonije bili su namenjeni humanitarnoj prodaji, a sav prihod biće usmeren ka korisnicima fonda za pomoć deci „Mlekopitateljnica“.

Tokom programa, manifestaciju su posetili i predstavnici Pokrajinske vlade, među kojima je bio i gospodin Miroslav Ilić, pomoćnik sekretara u sektoru za odnose sa verskim zajednicama. Umetnici su bili okupljeni u Penzionerskom domu u Rumi, gde se odvijao deo umetničkog programa.

Po završetku umetničkog dela, u 13:30 časova, organizovan je svečani ručak i zajedničarenje u restoranu hotela Borkovac, u prisustvu umetnika, predstavnika institucija i zvanica.

Ova manifestacija predstavljala je spoj duhovnosti, umetnosti i humanosti, sa ciljem očuvanja tradicije i pomoći onima kojima je najpotrebnija

Foto: Hram Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice

