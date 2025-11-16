Od Ratarskog doma do obrazovnog centra

Ušuškan među stogodišnjim mitrovačkim platanima, deleći put na Železničku i Fruškogorsku ulicu, više od sedam decenija stoji jedan od simbola grada na Savi. Nekada Ratarski dom, a Mitrovčanima poznatiji kao Dom vojske, nekada je bio jedno od popularnijih mesta okupljanja.

Međutim, kako su se godine nizale, a nazivi države u kojoj živimo menjali, menjala se i ova građevina. Prvo su se nad njenim glavnim ulazom menjali natpisi, nevešto izmolovani belom farbom, pa se danas, jedna preko druge, na tom mestu nalaze reči JNA, Jugoslavija, SCG…

A osim natpisa, promenio se i izgled nekada kultnog objekta. Kao da je pratio sudbinu vojske kojoj je pripadao. Od nekadašnjeg sjaja, polako ali sigurno počeo je da propada, da bi do današnjeg dana iz same zgrade počelo da raste pravo pravcato drveće. Priroda, valjda, čini svoje.

A nekad? Pa, prema dostupnim podacima, na inicijativu Srpske ratarske čitaonice i knjižnice, mitrovački ratari su pred početak Drugog svetskog rata počeli sa gradnjom Ratarskog doma. Nakon završetka rata, radovi su završeni i objekat je stavljen u funkciju, međutim, već početkom šezdesetih godina, dotadašnji Ratarski dom je ustupljen tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji, koja ga je adaptirala i preimenovala u Dom JNA – simbol vojnog prisustva, ali i mesto okupljanja građana kroz kulturne i društvene aktivnosti. Decenijama, u njemu su se održavale svečanosti, priredbe i izložbe, a generacije

Mitrovčana pamte ga i kao prostor druženja, zabave i kulturnog života.

-Nekada smo ovde izlazili. U sklopu Doma vojske bio je restoran, u kom se svirala dobra muzika. Mislim da nema Mitrovčanina, bar moje generacije, koji makar jednom nije išao na muziku u Dom vojske. Išla je tamo omladina, iz tih druženja rađale su se i ljubavi, a kasnije su nekadašnji omladinci tamo odlazili kao porodični ljudi. Bila su to neka lepša, srećnija vremena. I danas, svaki put kada dođem po vodu, setim se mladosti provedene ovde i dođe mi žao kad vidim kako naš Dom vojske propada. Priča se da će se na ovom mestu biti neki obrazovni centar. Pa, neka bude. Lepše mi je da ponovo vidim mladost na ovom mestu, umesto ove zgrade koja je skroz propala i zbog koje se svaki put iznerviram kada vidim u šta se pretvorila – kaže jedna Mitrovčanka među grupom starijih ljudi, koja je na česmu pred Dom vojske došla po vodu.

A priča o budućem obrazovnom centru, svakako ima smisla. Nakon više pokušaja da se pitanje vlasništva reši, pre nekoliko godina Dom vojske je konačno prešao u vlasništvo Grada Sremska Mitrovica. U međuvremenu, usvojen je i Plan detaljne regulacije, prema kom je planirano uređenje šireg bloka između Fruškogorske, Železničke i ulice Dr Dušana Popovića, a na mestu Doma vojske, prema planskoj dokumentaciji, naći će se objekat obrazovne namene.

-Konačno je došlo vreme da se prostor na kojem se nalazi nakadašnji Dom JNA uredi, a jedan od preduslova da se to i učini jeste izrada Plana detaljne regulacije bloka između ulica Fruškogorska, Dr Dušana Popovića i Železničke. Na tom delu smeštena je parcela sa ruiniranim Domom vojske koji treba da se zameni novim, modernim objektom u kojem će biti smešten centar za edukaciju ili neki drugi slični sadržaj. Upravo Planom će se obezbediti dovoljno prostora u javnoj nameni za to, rekla je za Sremske novine 2024. godine tadašnja direktorka Preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam“, Mirjana Vašut.

Time bi se, nakon više decenija propadanja, prostor nekadašnjeg Doma vojske ponovo vratio u život i dobio novu svrhu, a ulica platana ponovo bi zasijala punim sjajem.

