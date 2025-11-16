Obeležavanje godišnjice stradanja Stejanovčana u Drugom svetskom ratu

Stejanovci – U Stejanovcima je na praznik Đurđic, odata pošta stradalim meštanima koji su život izgubili u Drugom svetskom ratu, kada su nemački i ustaški okupatori streljali 32 rodoljuba iz sela. Pomenu u crkvi i polaganju venaca na mestu streljanja su prisustvovali predstavnici Opštine Ruma, Biljana Popović Jovanović, zamenica predsednika Opštine Ruma i Nikola Đuričić, načelnik Opštinske uprave Ruma, SUBNOR-a, Mesne zajednice Stejanovci, kao i brojni meštani i učenici seoske škole.

-Podsećamo se tragičnog događaja iz 1942. godine, kada su nevini stanovnici ovog sela stradali samo zato što su bili rodoljubi i što su u teškim vremenima stajali na strani slobode. Okupacione snage su Stejanovce videle kao jedan od centara narodnooslobodilačke borbe. Meštane su pokupili iz njihovih domova i odveli na obod sela, gde su ih svirepo pogubili. To je najtragičniji dan u istoriji sela i jedan od najbolnijih dana za našu opštinu. Obaveza nam je da pamtimo i čuvamo tradiciju Narodnooslobodilačkih ratova, rekao je Nikola Đuričić.

-Posebno želim da pohvalim učenike seoske škole koji su danas svojim recitacijama dali izuzetan doprinos obeležavanju ovog značajnog dana. Činjenica da mladi ljudi nose duh sećanja i poštovanja prema žrtvama dokaz je da ovaj datum ima svoj život i u budućim generacijama. Na nama je da im prenesemo istinu, a na njima da je čuvaju, istakla je zamenica predsednika Opštine Ruma, Biljana Popović Jovanović.

