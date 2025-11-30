Novogodišnja humanitarna akcija za decu sa autizmom

Udruženje „Moj svet – UG Autizam“ pokrenulo je humanitarnu akciju pod nazivom „Budi i ti nečiji Deda Mraz“, sa ciljem prikupljanja slatkiša, slaniša i novčanih sredstava za novogodišnje paketiće namenjene deci sa autizmom.

Građani mogu pomoći na dva načina: donacijom slatkiša i slaniša, ili uplatom novčane pomoći na račun Udruženja:

340-0001000120565-40, uz naznaku Pomoć deci sa autizmom.

Akcija prikupljanja traje do 25. decembra. Donacije se mogu doneti direktno u prostorije udruženja na adresi Radnička broj 74, Laćarak.

Iz Udruženja poručuju da i ove godine zajedno žele uneti prazničnu čaroliju u dane mališana, te pozivaju sve ljude dobre volje da se uključe i podrže akciju.

Sve dodatne informacije u vezi sa humanitarnom akcijom dostupne su na sledeće brojeve telefona:

Vanja 065/226-8687

Ana 061/661-4832

Na kraju poručuju: „Budi deo moga sveta!!!“

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.