Novogodišnja humanitarna akcija za decu sa autizmom

Udruženje „Moj svet – UG Autizam“ pokrenulo je humanitarnu akciju pod nazivom „Budi i ti nečiji Deda Mraz“, sa ciljem prikupljanja slatkiša, slaniša i novčanih sredstava za novogodišnje paketiće namenjene deci sa autizmom.
Građani mogu pomoći na dva načina: donacijom slatkiša i slaniša, ili uplatom novčane pomoći na račun Udruženja:
340-0001000120565-40, uz naznaku Pomoć deci sa autizmom.
Akcija prikupljanja traje do 25. decembra. Donacije se mogu doneti direktno u prostorije udruženja na adresi Radnička broj 74, Laćarak.
Iz Udruženja poručuju da i ove godine zajedno žele uneti prazničnu čaroliju u dane mališana, te pozivaju sve ljude dobre volje da se uključe i podrže akciju.
Sve dodatne informacije u vezi sa humanitarnom akcijom dostupne su na sledeće brojeve telefona:
Vanja 065/226-8687
Ana 061/661-4832
Na kraju poručuju: „Budi deo moga sveta!!!“