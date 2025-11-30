  • nedelja, 30. novembar 2025.
Novogodišnja humanitarna akcija za decu sa autizmom
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Novogodišnja humanitarna akcija za decu sa autizmom

30. novembar 2025. godine

Udruženje „Moj svet – UG Autizam“ pokrenulo je humanitarnu akciju pod nazivom „Budi i ti nečiji Deda Mraz“, sa ciljem prikupljanja slatkiša, slaniša i novčanih sredstava za novogodišnje paketiće namenjene deci sa autizmom.

Građani mogu pomoći na dva načina: donacijom slatkiša i slaniša, ili uplatom novčane pomoći na račun Udruženja:

340-0001000120565-40, uz naznaku Pomoć deci sa autizmom.

Akcija prikupljanja traje do 25. decembra. Donacije se mogu doneti direktno u prostorije udruženja na adresi Radnička broj 74, Laćarak.

Iz Udruženja poručuju da i ove godine zajedno žele uneti prazničnu čaroliju u dane mališana, te pozivaju sve ljude dobre volje da se uključe i podrže akciju.

Sve dodatne informacije u vezi sa humanitarnom akcijom dostupne su na sledeće brojeve telefona:

Vanja 065/226-8687

Ana 061/661-4832

Na kraju poručuju: „Budi deo moga sveta!!!“

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Mlada Lara Bogdanović laureat 27.međunarodnog takmičenja solo pevača „Nikola Cvejić“ u Rumi
categories_image
Tihi šavovi starog zanata
categories_image
Bundeva je više od pola zdravlja
categories_image
DA LI SREMCI ŠTEDE I NA ČEMU? Kad život postane račun
categories_image
Estera Bertok, žena koja je probudila mađarsku reč u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Bolnici na poklon klime od povređenih u nedavnoj saobraćajnoj nesreći
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Sanirana divlja deponija i proči...

categories_image

Društvo | Kultura | Vesti

Promocija knjige Slađane Milošević

categories_image

Društvo

Na kioscima je novi broj Sremski...

categories_image

Vesti | Pećinci

Zabeležena veća posećenost Bibli...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt